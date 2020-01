Grupul american nu metal Slipknot, primul concert la Bucureşti

Grupul american nu metal Slipknot va susţine, pe 27 iulie, primul concert în România, la a noua ediţie a festivalului Metalhead Meeting, care va avea loc la Romexpo, scrie news.ro.

Cel de-al şaselea material de studio al trupei, „We Are Not Your Kind”, a apărut în 2019 şi a ajuns pe primul loc în topurile britanic şi american al albumelor. Concertul de la Bucureşti va face parte din turneul de promovare a acestuia.

Citește și: Maşinile şi motociclete lui Paul Walker au fost vândute pentru 2,3 milioane de dolari

Primele 1.000 de bilete pentru festival vor fi puse în vânzare pe 24 ianuarie, la ora 10:30, pe iabilet.ro. Ele vor avea preţuri cuprinse între 209 şi 379 de lei. După epuizarea lor, preţurile vor fi de 299, 329 şi 399 de lei, iar la acces, de 250, 350 şi 430 de lei.

La preţurile tuturor biletelor comandate în earlybird şi presale va fi adaugat comisionul de emitere bilet, de 10 lei.

Slipknot a fost înfiinţată în 1995 de percuţionistul Shawn Crahan, toboşarul Joey Jordison (a părăsit trupa în 2013) şi basistul Paul Gray (decedat în 2010). Trupa a debutat discografic în 1999. A primit, de-a lungul carierei, zece nominalizări la premiile Grammy, şi a câştigat un trofeu în 2006, cu „Before I Forget”. Cele şase albume de studio lansate au fost certificate cu 15 discuri de platină şi 24 de discuri de aur.