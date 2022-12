Grupul de firme IT Bittnet atrage 2 milioane de euro de la investitorii de pe bursă în cadrul unui plasament privat pentru obligaţiuni corporative

Bittnet (BNET), un grup de companii IT listate pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti, anunţă închiderea unui plasament privat de obligaţiuni corporative. Finanţarea atrasă este de 1.961.144 de euro, iar capitalul atras va fi utilizat pentru finanţarea achiziţionării pachetului de 70% din acţiunile Dataware Consulting SRL, integrator IT&C de produse şi servicii, care se va alătura grupului de afaceri „Cloud & Infrastructure” din cadrul diviziei de tehnologie a Bittnet Group, conform news.ro.

”Bittnet (BNET), un grup de companii IT listate pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti, anunţă închiderea cu succes a unui plasament privat de obligaţiuni corporative. Plasamentul privat s-a desfăşurat între 21 şi 27 decembrie 2022, perioadă în care 53 de investitori au subscris 20.596 obligaţiuni denominate în euro. Oferta a fost suprasubscrisă, depăşind pragul maxim vizat de 20.000 de obligaţiuni şi, prin urmare, a fost suplimentată”, anunţă compania.

Capitalul atras va fi utilizat, cel mai probabil, pentru finanţarea achiziţionării pachetului de 70% din acţiunile Dataware Consulting SRL (Dataware), integrator IT&C de produse şi servicii, care se va alătura grupului de afaceri „Cloud & Infrastructure” din cadrul diviziei de tehnologie a Bittnet Group. În prezent, tranzacţia este supusă aprobării de către Consiliul Concurenţei.

Dacă va fi finalizată, rezultatele consolidate ale Bittnet Group, incluzând performanţa înregistrată de Dataware, vor însemna venituri anuale de peste 300 de milioane de lei.

Finanţarea atrasă este de 1.961.144 de euro. Obligaţiunile cu o valoare nominală de 100 de euro au o scadenţă de 42 de luni, rata dobânzii fiind de 9% pe an, iar cuponul se va plăti trimestrial. Obligaţiunile în euro vor fi listate pe una dintre pieţele BVB, AeRO sau Piaţa Principală, preferinţa conducerii fiind pentru cea din urmă. Grupul intenţionează să listeze obligaţiunile în primul trimestru al anului 2023, înainte de plata primului cupon, care va avea loc în aprilie 2023, către investitorii care deţin aceste obligaţiuni la sfârşitul lunii martie 2023.

„De la listarea noastră din 2015 am promis că vom folosi în mod continuu mecanismele pieţei de capital pentru a finanţa o poveste de creştere accelerată într-o industrie favorizată din punct de vedere economic: IT-ul românesc. Încrederea manifestată de investitori în cei opt ani de la listare ne-a permis să creştem de la o companie cu venituri de 8 milioane de lei în 2014 la un grup cu afaceri cumulate de aproximativ 250 de milioane în acest an. Mulţumim tuturor investitorilor noştri pentru sprijinul acordat şi pentru suprasubscrierea, din nou, a unei oferte pentru instrumentele financiare BNET. Capitalul atras în cadrul acestui plasament, la care am participat atât eu, cât fratele meu, Cristian, prin subscrierea de obligaţiuni BNET, ne va permite să continuăm extinderea grupului nostru”, a declarat Mihai Logofătu, CEO al Bittnet Group.

Plasamentul privat a fost intermediat de BRK Financial Group. Aceasta este cea de-a şasea emisiune de obligaţiuni a Bittnet Group, care până în prezent a rambursat deja în avans două dintre obligaţiunile corporative – BNET19 în valoare totală de 4,2 milioane de lei şi BNET22 în valoare totală de 4,5 milioane de lei. Restul de trei emisiuni, BNET23, BNET23A şi BNET23C vor ajunge la scadenţă în 2023.

„Suntem încântaţi că, în ciuda tuturor provocărilor pe care piaţa de capital locală le-a avut de înfruntat în acest an, bursa funcţionează şi companii solide cu istoric dovedit pot atrage capital. În cazul de faţă, succesul acestei oferte este, în opinia noastră, determinat de faptul că an de an, începând cu 2015, rezultatele financiare ale Bittnet au fost susţinute de un cash-flow puternic. Acest lucru oferă investitorilor un sentiment de siguranţă atunci când aleg să investească în Bittnet. Şi ne vom ţine întotdeauna de această promisiune faţă de investitorii noştri. Pe parcursul anului 2023, în funcţie de nevoile grupului, precum şi de condiţiile pieţei, ne propunem să organizăm şi alte runde de finanţare prin emiterea de obligaţiuni, de preferinţă prin oferte publice succesive”, a adăugat Cristian Logofătu, cofondator Bittnet Group.

Bittnet a fost fondată în anul 2007 de către fraţii Mihai şi Cristian Logofătu ca o companie de training şi soluţii IT în România şi în străinătate. Astăzi, Bittnet este un Grup de companii din domeniul IT&C din care fac parte următoarele branduri: Bittnet Training, Dendrio, FORT, ELIAN Solutions, Equatorial Gaming, The eLearning Company, ISEC Associates, Computer Learning Center, Nenos Software & Nonlinear, Optimizor, 2Net Computer şi TopTech. Grupul Bittnet este listat pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti sub simbolul BNET.