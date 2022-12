Grupul Enel a semnat o facilitate de creditare în valoare de 12 miliarde de euro cu un grup de bănci

Grupul Enel şi un grup de bănci au semnat o facilitate de creditare de 12 miliarde de euro (12,74 miliarde de dolari) pentru a finanţa apelurile în marjă legate de tranzacţiile cu instrumente derivate ale grupului, a anunţat cea mai mare companie de utilităţi din Italia, transmite Reuters,citat de news.ro.

Finanţarea este garantată în proporţie de 70% de către agenţia italiană de credit pentru exporturi SACE şi are un termen de aproximativ 18 luni, a declarat vineri Enel.

După cum a anticipat Reuters, linia de credit face parte din eforturile guvernului italian de a proteja companiile de utilităţi din ţară împotriva volatilităţii de pe pieţele energetice.

După începutul războiului din Ucraina, creşterea preţurilor energiei şi gazelor a zguduit companiile energetice din Europa, forţând companiile de utilităţi şi traderii să obţină fonduri suplimentare de la guverne şi bănci pentru a acoperi cerinţele de apel în marjă.

Enel a spus că facilitatea nu are niciun impact asupra datoriei financiare nete, care era de aproape 70 de miliarde de euro la sfârşitul lunii septembrie.

Ministrul italian al economiei, de comun acord cu ministrul Industriei, va trebui să emită un decret specific pentru ca Enel să poată accesa linia de credit şi pentru ca garanţia să fie efectivă, a spus Enel.

Facilitatea are o marjă de 50 de puncte de bază peste Euribor şi o taxă de neutilizare egală cu 35% din marjă. Prima anuală de garanţie este, în raport cu suma garantată, stabilită la 50 de puncte de bază pentru primul an şi 100 de puncte de bază pentru al doilea an.

Grupul de creditori care furnizează finanţarea Enel cuprinde Banco BPM, BPER Banca, banca de stat Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Intesa Sanpaolo şi UniCredit.

Este aştepat ca şi alte companii de utilităţi italiene să aplice pentru schema de garantare SACE. A doua mare companie de utilităţi din Italia, A2A, a declarat marţi pentru Reuters că va folosi facilitatea de credit susţinută de agenţia de export de credit în ianuarie.