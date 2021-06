Grupul Hornbach și-a crescut vânzările cu 15,4%, până la 5,456 miliarde de euro în ultimul an, iar vânzările online s-au dublat

Vânzările nete ale Grupului Hornbach au crescut cu 15,4%, până la 5,456 miliarde de euro în anul financiar 2020/2021 (1 martie 2020 - 28 februarie 2021), iar vânzările online s-au dublat în aceasă perioadă şi au ajuns la circa 17% din vânzările totale. Profitul brut a crescut la 1,92 miliarde euro, de la 1,69 miliarde euro în anul financiar 2019/2020.

”Cererea sporită pentru produsele de construcţii şi bricolaj în timpul pandemiei de coronavirus a adus rezultate record Grupului Hornbach Holding AG & Co. KGaA în anul financiar 2020/2021 (1 martie 2020 - 28 februarie 2021). Performanţele dinamice în vânzări au continuat în primele trei luni ale anului financiar 2021/2022, deşi în unele ţări activitatea a fost afectată de restricţiile stricte privind vânzările. Per ansamblu, compania are drept obiectiv atingerea nivelului de vânzări al anului anterior în anul curent”, anunţă grupul.

Vânzările nete ale Grupului Hornbach au crescut cu 15,4%, până la 5,456 miliarde de euro în 2020/2021. Hornbach Baumarkt AG, cel mai mare subgrup operaţional, şi-a crescut vânzările cu 15,6%, până la 5,117 miliarde de euro, prin cele 163 de locaţii şi magazine online din nouă ţări din întreaga Europă, la data bilanţului, 28 februarie 2021 (2019/20: 160 locaţii). Magazinele de materiale de construcţii şi grădinărit au obţinut o creştere a vânzărilor ajustată conform cursului valutar de 14,7%, cea mai mare rată de la oferta publică iniţială a societăţii, din 1993. De asemenea, au obţinut un nou record al productivităţii medii ponderate per suprafaţă, cu vânzări de 2.698 de euro per metrul pătrat, scrie News.ro.

”Perioadele de carantină au demonstrat clar importanţa legăturilor strânse dintre comerţul cu amănuntul staţionar şi activităţile noastre de vânzare online“, a spus Erich Harsch, director general al Hornbach Baumarkt AG.

Vânzările online, inclusiv vânzările de tip click&collect, s-au dublat în anul financiar 2020/2021 şi au ajuns la circa 17% din vânzările totale. Acest lucru s-a datorat şi vânzărilor de tip click&collect, la care clienţii au avut acces în timpul închiderilor temporare ale magazinelor.

Subgrupul Hornbach Baustoff Union GmbH a raportat o creştere a vânzărilor cu 12,8%, până la 338 de milioane de euro. Vânzările către persoane juridice au adus o contribuţie majoră la creşterea grupului.

Datorită creşterii puternice a vânzărilor sale, Grupul Hornbach şi-a sporit semnificativ profitul operaţional comparativ cu anul anterior. Rata EBIT ajustată a indicat o creştere clar disproporţionată în comparaţie cu vânzările, crescând cu 43,8%, până la 326,4 milioane de euro (2019/2020: 227 milioane de euro). Marja EBIT ajustată a crescut de la 4,8% până la 6%.

În subgrupul Hornbach Baumarkt AG, rata EBIT ajustată a crescut cu 53,3%, până la 278,8 milioane de euro, iar marja EBIT ajustată, de la 4,1% până la 5,4%. În special, este de remarcat îmbunătăţirea uimitoare a profitabilităţii magazinelor de bricolaj din Germania, unde EBIT ajustat a crescut cu 150 de puncte, până la 3,1%. Subgrupul Hornbach a câştigat teren şi în ţările europene în care este prezent şi şi-a sporit marja EBIT cu 130 de puncte, ajungând la 8%.

Veniturile per acţiune au crescut de la 6,56 euro la 10,33 euro. Consiliul de Administraţie şi Comisia de Supraveghere vor propune astfel creşterea valorii dividendelor de la 1,50 euro până la 2 euro pentru aprobarea de către Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor a Hornbach Holding AG & Co. KGaA, care urmează a se organiza în data de 8 iulie 2021. Pentru Hornbach Baumarkt AG se planifică o creştere a valorii dividendelor de la 0,68 euro până la 0,90 euro.

”Începutul sezonului de primăvară 2021/2022 a fost afectat de restricţii aplicate magazinelor, care au variat de la o regiune la alta în ceea ce priveşte stricteţea şi durata, şi de condiţii climatice în schimbare. Cu toate acestea, aceşti factori au fost contracaraţi de o cerere permanent crescută din partea clienţilor pe toate canalele de distribuţie”, arată grupul.

Creşterea solidă a veniturilor a determinat creşterea fluxului de numerar operaţional de la 324,5 milioane de euro la 346,5 milioane de euro. Investiţiile Grupului Hornbach au crescut cu o valoare de 154,4 milioane de euro, însemnând circa 18% în comparaţie cu anul precedent.

„Provocările cărora le-a făcut faţă Grupul Hornbach în această primăvară nu s-au diminuat, comparativ cu situaţia din anul precedent. Un aspect care credem că va persista este schimbarea durabilă în comportamentul clienţilor, reprezentată de faptul că oamenii acordă o importanţă mai mare mediului privat - casei şi grădinilor proprii. Aceasta ar trebui să fie nu numai o bază solidă pentru dezvoltarea afacerii noastre în 2021/2022, ci şi să alimenteze cererea de proiecte de construcţii şi de bricolaj pe termen lung“, a subliniat Albrecht Hornbach, director general al Hornbach Management AG.

Pentru anul financiar 2021/2022, în ansamblu, Grupul Hornbach se aşteaptă la vânzări consolidate la acelaşi nivel ca şi în anul financiar 2020/2021 (5,456 miliarde de euro). Rata EBIT exclusiv elementele de venituri nonoperaţionale (EBIT ajustat) se preconizează că nu va atinge nivelul anului financiar 2020/2021 (326,4 milioane de euro), dar că va depăşi semnificativ cifra de 227 milioane de euro raportată pentru anul financiar prepandemic 2019/2020.

„Cât de aproape suntem de cifrele record din anul financiar trecut (2020/2021) va depinde îndeosebi de progresele ulterioare realizate în combaterea COVID-19“, a adăugat Albrecht Hornbach.

Patru noi deschideri de magazine de materiale de construcţii şi grădinărit internaţionale sunt programate pentru anul financiar 2021/2022: Cluj-Napoca (România), Trollhättan (Suedia), Apeldoorn (Olanda) şi Sirnach (Elveţia). În Germania a fost stabilită înlocuirea unei locaţii existente în Paderborn cu un magazin nou.

Fondată în anul 1877, Hornbach este o companie din domeniul construcţiilor şi grădinăritului. În acest moment, concernul deţine 163 de magazine mixte de materiale de construcţii şi grădinărit şi magazine online, în 9 ţări din Europa (Germania, Austria, Olanda, Cehia, Luxemburg, Elveţia, Suedia, Slovacia şi România), dintre care 7 în România (Bucureşti Berceni, Bucureşti Militari, Bucureşti Baloteşti, Braşov, Timişoara, Sibiu şi Oradea).

Hornbach are aproximativ 23.000 de angajaţi.