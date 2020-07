Grupul minorităţilor din Parlament a semnalat o acuzație 'extrem de gravă şi fără precedent' din partea preşedintelui ANRP

Grupul minorităţilor naţionale din Parlament a semnalat premierului Ludovic Orban o acuzaţie "extrem de gravă şi fără precedent" din partea preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP), George Băeşu, la adresa deputatului comunităţii evreilor din România, Silviu Vexler.

"În data de 15 iunie, în şedinţa de plen de atunci, un funcţionar guvernamental aflat direct în subordinea directă a primului-ministru - este vorba de George Băeşu, preşedintele ANRP - la acest microfon m-a acuzat că sunt un agent de influenţă străină, iar că activitatea mea parlamentară reprezintă o activitate externă. Sper să nu confund lucrurile. Domnul Băeşu era prezent aici în calitate de reprezentant al Guvernului. Îl întreb pe domnul prim-ministru, având în vedere gravitatea afirmaţiilor domnului Băeşu, dacă domnia sa a vorbit în numele Guvernului şi al primului-ministru sau a fost o afirmaţie personală?", a spus deputatul Silviu Vexler, în cadrul dezbaterilor de la "Ora prim-ministrului", unde a fost prezent şeful Guvernului, Ludovic Orban, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Rareș Bogdan a izbucnit: Gata cu capul plecat, România trebuie să stea în primul rând în Europa

Liderul grupului minorităţilor naţionale din Parlament, Varujan Pambuccian, a intervenit la rândul său pe această temă, afirmând că până acum niciodată un membru al acestui grup nu a fost acuzat că serveşte vreo putere străină.

"Până acum niciodată niciunul dintre membrii grupului parlamentar al minorităţilor naţionale nu a fost acuzat că serveşte o putere străină. Era acuzaţie foarte facilă pe care nici măcar reprezentanţii ultranaţionalişti care s-au perindat prin Parlament nu au făcut-o până acum. Este o acuzaţie extrem de gravă şi, pentru că ea putea să aibă ca obiect pe oricare dintre membrii grupului, care la un moment dat nu convin unora sau altora, vreau să protestez încă de la început, încă de prima oară. (...) Este o acuzaţie de trădare de ţară cea care i s-a făcut domnului Vexler. Fără dovezi, lucrurile mă îndeamnă să cred că ne îndreptăm cu paşi destul de grabnici spre o perioadă pe care o credeam demult apusă. Vă rog foarte mult, domnule preşedinte, stimaţi colegi, să luăm atitudine faţă de asemenea practici, ca ele să nu se mai întâmple niciodată", a spus Varujan Pambuccian.

Premierul Ludovic Orban s-a dezis, în plen, de o astfel de atitudine, menţionând că nu ştie despre ce este vorba, dar, dacă va fi cazul, va lua o decizie în privinţa preşedintelui ANRP.

Citește și: EXCLUSIV VIDEO Cutremur major în Poliție! Scandal fără precedent: Mașini care circulă fără ITP valabil

"Nu cunosc ce a spus preşedintele ANRP, chiar nu sunt la curent cu aceste afirmaţii. Voi studia aceste afirmaţii şi, în funcţie de acestea, voi lua o decizie legată de preşedintele ANRP. De fiecare dată când a trebuit am colaborat (...), de exemplu proiectul de lege privind Muzeul Holocaustului şi multe alte obiective care au fost importante. În ceea ce priveşte acel act normativ, de la care bănuiesc că a plecat, noi am emis o OUG pentru a proroga termenul de intrare în vigoare a unei legi, pentru că exista riscul ca, din evaluările pe care le-am făcut, să crească foarte mult valorile privind despăgubirile acordate pentru proprietăţi pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate, ca urmare a aplicării unei grile. Din cauza asta, am prorogat termenul de intrare în vigoare pentru a face o analiză foarte temeinică astfel încât să nu ajungem în situaţia să trebuiască să acordăm nişte despăgubiri care ieri erau de 10 milioane şi mâine pot să ajungă la 100 de milioane. Sunt lucruri normale, fireşti. Nici n-am ştiut cine este iniţiatorul acestei legi şi voi analiza toate intervenţiile şi, cel puţin din ce mi-aţi prezentat dumneavoastră, nu pot să fiu de acord cu o astfel de abordare şi de atitudine faţă de un parlamentar", a fost reacţia premierului.