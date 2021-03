Grupul Promateris, vânzări de peste 116 milioane de lei în 2020

Grupul Promateris încheie anul 2020 cu vânzări consolidate de 116,1 milioane de lei, în creştere cu 39% faţă de anul precedent, realizată în mare parte datorită producţiei de ambalaje biodegradabile şi compostabile, a anunţat compania, potrivit Agerpres.

Promateris îşi consolidează astfel poziţia de lider regional prin dezvoltarea canalelor de distribuţie în zona Europei Centrale şi de Est, în ţări precum Grecia, Polonia, Ungaria.

Grupul Promateris închieie 2020 cu EBITDA de 13,2 milioane de lei, în creştere cu 68% faţă de 2019, conform raportului preliminar pentru anul 2020. În ultimii ani, compania a înregistrat creşteri semnificative de la an la an: 28% (2018 faţă de 2019), 57% (2019 faţă de 2018), 39% (2020 faţă de 2019).Potrivit companiei, acest lucru dovedeşte că investiţiile în "economia verde" sunt profitabile şi în acord cu cererea de pe piaţă. Obiectivul grupului este ca în 2025 să devină liderul pieţei de ambalaje sustenabile din Europa de Est şi să atingă o cifră de afaceri de 250 milioane de lei, cu un EBITDA previzionat de 35 milioane de lei."Începând cu anul 2017 ne-am propus să formăm o echipă de specialişti, de oameni tineri şi ambiţioşi, care să îşi dorească să realizeze o schimbare în cadrul companiei, dar şi la nivel social, şi care să înţeleagă şi să fie la curent cu tendinţele în materie de inovaţii tehnologice sustenabile. Mă bucur să am lângă mine profesionişti, alături de care să demonstrăm în continuare că, aderând la principiile trasate de Green Deal, companiile pot avea creştere economică şi că pot reduce impactul de carbon pe care îl au asupra mediului. Vom continua să investim în echipe de management tinere şi vizionare", a afirmat Tudor Georgescu, CEO Promateris.Compania a investit în ultimii ani în dezvoltarea capacităţilor de producţie prin extinderea suprafeţelor de producţie, achiziţia de echipamente performante de ultimă generaţie, specializarea forţei de muncă, dar şi dotarea şi formarea unei echipe în departamentul de R&D, care lucrează constant la dezvoltarea de noi produse cu impact scăzut de mediu.De asemenea, Promateris a pus în funcţiune în anul 2020 o linie de reciclare a deşeurilor tehnologice din bioplastic, ajungând astfel la un procent de 0% al deşeurilor tehnologice.În viitor, grupul Promateris îşi propune dezvoltarea a trei noi divizii, dezvoltarea prezenţei în pieţele noi pe care a început recent să activeze, dar ia în calcul şi achiziţionarea unor noi companii în cadrul grupului.Astfel, compania îşi propune consolidarea poziţiei de lider regional şi investiţii în producţia ambalajelor flexibile bio-compostabile, cu valoare adaugată, destinate industriei alimentare. De asemenea, vizează reducerea volumului de materiale plastice virgine folosite în producţia de ambalaje şi înlocuirea acestora cu materiale reciclate, respectând principiile economiei circulare. Totodată, Promateris are în vedere dezvoltarea şi producţia unor soluţii sustenabile, ce au la bază hârtie şi biomasă, ţinând cont de biodegradabilitatea, regenerabilitatea şi reciclabilitatea noilor materiale.