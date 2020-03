Grupurile de acţiuni care pot beneficia de situaţia actuală sunt serviciile de video streaming și livratorii la domiciliu

Impactul negativ al pandemiei asupra economiei globale este aşteptat să fie enorm. Fiecare sector al economiei va fi afectat, deoarece coronavirusul a ajuns aproape în fiecare ţară din lume, arată o analiză a casei de brokeraj XTB România, potrivit căreia unele companii pot vedea efectiv o cerere crescută pentru serviciile lor în aceste condiţii, astfel că sunt şi grupuri de acţiuni care pot beneficia de situaţia actuală: serviciile de video streaming, dezvoltatorii de jocuri video, livratorii la domiciliu şi furnizorii de servicii de business, anunță news.ro.

”A fi obligat să stai în casă câteva săptămâni s-ar putea dovedi provocator pentru unii, deoarece pur şi simplu ar putea rămâne fără idei cu privire la activităţile din această perioadă. Din fericire, sunt foarte multe lucruri de făcut acasă în secolul XXI. Multe persoane încep să se uite la filme şi seriale când sunt obligate să rămână acasă, astfel încât Netflix (NFLX.US) este una dintre acţiunile de urmărit. Creşterea cererii pentru astfel de servicii a determinat anumite guverne să solicite companiilor să reducă calitatea streaming-ului pentru a nu bloca Internetul. Se spune că streaming-ul la Netflix a atins recent maxime istorice. Mai mult, compania câştigă în ceea ce priveşte cota de piaţă în detrimentul celor mai mari companii din domeniu, Amazon (AMZN.US) şi Disney (DIS.US)”, arată analiza.

Netflix (NFLX.US) a reuşit să recupereze aproape în totalitate scăderea recentă, spun reprezentanţii XTB România.

”Acţiunea se tranzacţionează cu doar 12% sub nivelul dinaintea epidemiei. Cu toate acestea, o evoluţie ascendentă poate fi limitată de zona de rezistenţă care se situează sub 385 dolari. Acest nivel a opus rezistenţă avansului acţiunii în ultima jumătate de an, iar o spargere ascendentă ar putea însemna o victorie uriaşă pentru cumpărători”, spun ei.

În ceea ce priveşte dezvoltatorii de jocuri video, statisticile privind timpul alocat jocurilor au crescut în ţările în care a fost impusă izolarea la domiciliu, tendinţă ce a fost însoţită şi de o creştere a descărcărilor de astfel de jocuri.

”Prin urmare, un efect pozitiv al pandemiei de coronavirus poate fi observat în rapoartele dezvoltatorilor de jocuri video. Cu toate acestea, impactul pe termen lung al pandemiei este probabil negativ pentru sector datorită anulării în masă a evenimentelor şi întârzierilor în dezvoltarea de noi titluri. Acţiuni de urmărit: Activision Blizzard (ATVI.US), Ubisoft (UBI.FR), Electronic Arts (EA.US) şi Take-Two Interactive (TTWO.US”, mai arată analiza.

Activision Blizzard (ATVI.US) a înregistrat o scădere relativ mică în cursul prăbuşirii pieţei bursiere, pierzând ”doar” 22% faţă de maximul din februarie, în cel mai rău moment. Cu toate acestea, revenirea ulterioară nu a reuşit să readucă preţul deasupra liniei ascendente de trend, iar preţul a scăzut. Zona de 51,50 dolari este suportul de urmărit pe termen scurt, în timp ce o zonă importantă de rezistenţă poate fi găsită la 57,30 dolari.

Vorbind de companiile de livrare a alimentelor la domiciliu, casa de brokeraj mai arată că în majoritatea ţărilor unde au fost impuse blocaje, cetăţenilor nu li se interzice accesul la alimente.

”Cu toate acestea, este posibil să dorească să limiteze astfel de călătorii sau să renunţe la ele, dacă este posibil. Prin urmare, pandemia de coronavirus aduce o creştere a cererii de servicii de livrare a alimentelor. Aruncând o privire la graficele de la HelloFresh (HFG.DE) şi Delivery Hero (DHER.DE), pare că piaţa susţine acest punct de vedere - prima companie a atins astăzi un nou maxim istoric, în timp ce a doua s-a apreciat cu peste 40% în ultimele 10 zile. HelloFresh pare a fi deosebit de bine poziţionată deoarece este un jucător global, cu o prezenţă semnificativă pe piaţa americană”, se arată în analiză.

Delivery Hero (DHER.DE) a crescut la sfârşitul anului 2019 după ce a anunţat achiziţionarea unei aplicaţii coreene de livrări. Compania a scăzut cu aproape 40% pe fondul situaţiei actuale, dar a reuşit să se redreseze semnificativ. Mişcarea ascendentă a fost întreruptă de limita superioară a intervalului de consolidare de la începutul anului 2020 (72 euro). O retragere Fibonacci de 50% din zona de 66 euro este primul nivel de urmărit unei extinderi a corecţiei.

O altă categorie care poate avea de beneficiat de pe urma crizei o reprezintă furnizorii de servicii de business.

”Nu în ultimul rând, faptul că oamenii stau acasă nu înseamnă că nu lucrează. Cel puţin nu toţi. Companiile încearcă din răsputeri să amortizeze impactul pandemiei şi blocajelor asupra operaţiunilor şi iau măsuri ample pentru a permite angajaţilor să lucreze de la distanţă. La rândul lor, companiile care furnizează programe software necesare pentru a lucra de la distanţă au înregistrat o creştere a cererii pentru produsele lor. Slack Technologies (WORK.US) a spus că a adăugat peste 7.000 de clienţi plătitori în portofoliul său între 1 februarie şi 18 martie. Compania a obţinut aproximativ 5.000 de noi clienţi în fiecare din ultimele două trimestre. O altă companie care înregistrează o creştere a activităţii de la începutul pandemiei de coronavirus este Zoom Video Communications (ZM.US), furnizor de software pentru conferinţe video”, spun analiştii.

Ceea ce diferenţiază Zoom Video Communications (ZM.US) de celelalte companii este faptul că preţul acţiunilor a suferit foarte puţin în timpul panicii generate de coronavirus.

”Cotaţia s-a apreciat cu aproximativ 30% de la începutul mişcării descendente a pieţelor şi a atins un nou maxim istoric la începutul săptămânii. Cu toate acestea, există riscul ca interesul investitorilor faţă de aceste acţiuni să dispară odată ce criza determinată de coronavirus va fi gestionată”, relevă analiza.

