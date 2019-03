Gușă intervine în războiul Dragnea-Rareș Bogdan: 'O atitudine de tip securistic. A trăit în mijlocul statului paralel, a bărbierit porcul pentru statul paralel'

În contextul acuzațiilor lui Liviu Dragnea la adresa relației dintre jurnalistul Rareș Bogdan și șeful SRI, Eduard Hellvig, consultantul politic Cozmin Gușă i-a dat replica șefului PSD, într-o intervenție telefonică la Realitatea TV. Consultatul politic Cozmin Gușă a explicat relația apropiată dintre Rareș Bogdan și Eduard Hellvig. Cei doi au fost colegi în facultate.

„Ținta lui Dragnea nu e Rareș Bogdan, dar pentru expresivitate dorește să-și boteze ținta cu nume și prenume. Ținta lui Dragnea a fost în ultimii ani și este și astăzi Realitatea Media, nu doar Realitatea TV și realitatea.net. Am fost practic singura redută care dimineața, la prânz și seara am stat cu lupa pe toate lucrurile în neregulă pe care Dragnea si ai lui le-au făcut.

Dragnea are o atitudine de tip securistic și mereu o să-l vedeți atunci când se uită în sus și compune fraze ajunge în zona serviciilor secrete pentru că este obsedat de aceste servicii secrete. A trăit în mijlocul statului paralel, a bărbierit porcul pentru statul paralel. Că era Maior, că era Coldea, Kovesi au stat împreună acolo mulți ani și greșeala acelora din stat așa cum era el paralel, a fost că i-au aratat procedurile prin care România poate să fie condusă în nume personal, cum au făcut Coldea și ai săi, și acestui Liviu Dragnea care sa entuziasmat foarte tare atunci când a văzut că nici nu cont majoritatea parlamentară, nici nu contează președintele țării la un moment dat, atunci în timpul lui Băsescu la al doilea mandat, ci contează informațiile, șantajul cum a făcut acea sugestie cu vacanțele lui Rareș Bogdan și Eduard Hellvig, directorul civil al SRI. Acolo ecuația e simplă și niciodată nu a fost ascunsă, dar el o prezintă într-un fel securistic. Hellvig și Rareș Bogdan au fost colegi de an în facultate. Au făcut facultatea împreună la Cluj, sunt doi ardeleni, unul e din Alba, altul din Sălaj.

Rareș Bogdan, ieșire EXPLOZIVĂ după atacul lui Liviu Dragnea: 'De ce îți e frică nu scapi, Livache. Marș la pușcărie tu și întregul PSD'

Acum vă întreb. Care e problema daca peste ani indiferent unde ne duce viața mai facem vacanțe sau ne întâlnim cu familiile, cu foștii colegi de facultate și nu a fost academia de SRI, ci facultatea de Științe Politice din Cluj, de la Universitatea Babeș Bolyai. Acum mai mult de 20 de ani, dar el insinuează securistic pentru că Rareș Bogdan s-ar fi întâlnit cu Helvig ar fi ceva în neregulă. Și eu îl cunosc pe Hellvig de peste 20 de ani, nu am făcut vacanțe împreună, dar dacă am fi făcut nu era o chestie inflamantă.

Sigur că, Dragnea prezintă în paralel vacanțele pe care Ghiță și Coldea le-ar fi făcut împreună, nici nu știu dacă nu o fi participat la 2-3 dintre ele, care aveau o cu totul o altă conotație: Coldea centra, alții dădeau cu capul. Ghiță plătea facturile de deplasare și toată lumea se simțea bine în condițiile în care situația de atunci era de dictatură a statului paralel. Asta era ceva inflamant, drept dovadă că acest Coldea a fost obligat să plece după dezvăluirile lui Ghiță, care a avut atuncea un moment de luciditate într-o perioadă în care Coldea voia să șteargă urmele complicității și amiciției între ei trei, adică Coldea, Ghiță și Kovesi, se pregătea să-l aresteze și singura soluție a lui Ghiță a fost să plece din țară pentru că și-a dat seama că nicio autoritate din statul român nu putea să blocheze arestarea lui, din motivul de a nu devoala din libertate, textura relațiilor pe care le avea cu prim adjunct al SRI de atunci, Coldea, sau cu Kovesi, șefa DNA.”, a spus Gușă.

Liviu Dragnea s-a dezlănțuit: 'Îl întreb pe Rareș Bogdan și pe Hellvig, ați făcut cumva vacanțe împreună?'

Cozmin Gușă îl invită pe Dragnea la bătaie cu Realitatea TV

„Dragnea face acest gen de insinuări pentru că îi este teamă că în această campanie o să vine multe dezvăluiri legate de relația lui cu oameni din fostul SRI. Cum a beneficiat el de această relație, cum i s-a închis dosarul Teldrum, redeschis după plecare lui de la SRI, afaceri personale, complicități, condamnări sau necondamnări. Și pentru că e complicat pentru Dragnea să se lupte cu Pro România sau cu PNL a găsit o țintă mediatică, singura care a rămas în picioare și este independentă jurnalistic, respectiv Realitatea TV, pentru că pe restul le-a rezolvat într-un fel sau altul. Ultima țintă care a căzut și asta a fost de notorietate, a fost Digi TV într-un fel, conform discuțiilor publice, dar eu zic că și acolo trebuie să stea calm pentru că atitutinea care a avut-o Cristian Tudor Popescu, spre exemplu, este un corectă. Insinuările astea de tip securistic ale unora sau altora că sunt din PSD sau idioți utili ca Mălin Bot, nu contează în artimetica unei televiziuni. Dragnea vrea să se bată cu noi, îl invităm la bătaie, așa cum zâmbește pe sub mustața șmecheră pe care o are, zâmbim și noi pe sub chelie.”, a mai spus Gușă.

Cât despre candidatura lui Rareș Bogdan la europarlamentare pe lista PNL, Gușă a declarat: „Despre posibila candidatură a lui Rareș Bogdan o să vorbesc ultimul. Am vorbit și cu Rareș, m-a mirat atunci nu decizia pentru că nu a luat o decizie, ci gândurile lui că s-ar gândi să meargă în politică, nu e nimic stabilit încă, am discutat și cu Ludovic Orban. Pentru că e vorba de Realitatea TV și despre noi, o să vorbesc ultimul și le promit telespectatorilor noștri cea mai tare telenovelă politică a anului, dar care, atenție domnul Dragnea, nu-l implică pe Eduard Hellvig în niciun fel.”