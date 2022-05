Gunoiul, neridicat în Râmnicu Vâlcea de două zile: Primarul spune că operatorul de salubritate nu mai are 'capacitate financiară'

Operatorul de salubritate din municipiul reşedinţă nu a mai ridicat săptămâna aceasta gunoiul pe motiv că nu mai are "capacitate financiară de a presta serviciile de colectare, transport, sortare şi tratare a deşeurilor" după ce consilierii locali au respins solicitarea de a majora tarifele la aceste servicii, a informat, miercuri, primarul Mircia Gutău.

"În şedinţa Consiliului Local din data de 28 aprilie 2022, proiectul de hotărâre ce viza modificarea unor tarife practicate de Romprest pentru colectarea, transportul, sortarea şi tratarea deşeurilor pentru persoanele fizice şi juridice din municipiul Râmnicu Vâlcea a fost respins ca urmare a votului împotrivă dat de unii consilieri locali. Amintesc că această propunere a mai fost supusă aprobării Consiliului Local în şedinţa de la sfârşitul lunii martie. La acel moment, am propus consilierilor locali ai PSD şi PER să voteze respingerea solicitării în vederea unei analize mai temeinice a elementelor ce conduceau la majorarea solicitată. După o verificare a tuturor influenţelor apărute în ultima perioada (creşterile semnificative de preţuri ale carburanţilor, mărirea tarifelor la energie şi majorarea salariului minim pe economie) am concluzionat că solicitarea Romprest SRL era una întemeiată, drept pentru care am înaintat proiectul de hotărâre în şedinţa de la finele lunii trecute. Acest proiect, însă, după discuţii în mare parte sterile şi populiste, a fost respins prin votul unor consilieri locali, iar ca urmare, Romprest Energy SRL se află in situaţia în care nu mai are capacitatea financiară de a presta serviciile de colectare, transport, sortare şi tratare a deşeurilor municipale", a declarat edilul-şef.

Gutău a precizat că municipalitatea nu poate să renunţe la contractul cu actualul operator şi îl acuză pe viceprimarul liberal Virgil Pîrvulescu că ar fi parţial vinovat de această situaţie, cauza principală fiind însă creşterea uriaşă a tarifelor la carburanţi şi energie din ultima perioadă, potrivit Agerpres.

"S-a ajuns aici şi ca urmare a faptului că, din punct de vedere legal, municipiul Râmnicu Vâlcea este constrâns să continue contractul cu Romprest Energy SRL (încheiat în anul 2015) până la intrarea în vigoare a contractului de delegare a gestiunii ce urmează să fie atribuit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ADI Salubrizare de la nivelul judeţului Vâlcea pentru proiectul Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Vâlcea pentru zona 3 din care face parte şi municipiul Râmnicu Vâlcea. La fel de adevărat este şi că prestaţia reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în ADI Salubrizare, respectiv viceprimarul Virgil Pîrvulescu, a fost egală cu zero, acesta (în loc să urgenteze, folosind toate pârghiile pe care le are la dispoziţie, finalizarea procesului de atribuire) fiind mai degrabă preocupat să profite de crizele apărute în acest domeniu pentru a introduce pe piaţa din Râmnicu Vâlcea, pe uşa din dos şi complet ilegal, o altă firmă de salubrizare. Situaţia prezenta este rezultatul direct al creşterii uriaşe a tarifelor la carburanţi şi energie din ultima perioadă (pe fondul unei atitudini de inconştientă indiferenţă a Guvernului României), la care s-a adăugat exacerbarea unor atitudini populiste şi a unor orgolii în rândul unei părţi a consilierilor locali ai municipiului", a spus Gutău.

La sfârşitul anului trecut, operatorul de salubritate din municipiul Râmnicu Vâlcea - asocierea Romprest Energy şi Compania Romprest Service - a solicitat Consiliului Local să aprobe majorarea tarifelor pentru serviciile pe care le prestează, în unele cazuri şi cu 20%, motivele invocate fiind majorarea salariului minim pe economie şi creşterea preţurilor la carburant şi energie.