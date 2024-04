GUR anunță o nouă lovitură dată Rusiei - O conductă petrolieră folosită de ruşi în scopuri militare

"În noaptea de 5 spre 6 aprilie 2024, în zona orașului Azov (regiunea Rostov), ​​ca urmare a exploziei unei conducte folosite pentru pomparea produselor petroliere din depozitul local de petrol către cisternele din zona portului Azov, încărcarea cisternelor cu produse petroliere a fost suspendată pe termen nelimitat" - se subliniază în mesajul GUR.

Potrivit spionajului militar ucrainean, obiectivul respectiv era folosit de ruși în scopuri militare, pentru a sprijini războiul şi genocidul împotriva Ucrainei. Ukrinform aminteşte că, pe 2 aprilie, reprezentanţi ai GUR au atacat cu vehicule aeriene fără pilot o uzină ce asambla drone Shahed și o instalaţie de rafinare a petrolului din Tatarstan, republică rusă aflată la peste 1.000 de kilometri de graniţa cu Ucraina. O dronă ucraineană cu rază lungă de acțiune a lovit o instalație a rafinăriei din Nijnekamsk, provocând un incendiu de amploare.

