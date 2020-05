Guvernul Orban ia insula Belina de la CJ Teleorman și anulează contractele cu Tel Drum / VIDEO

Premierul Ludovic Orban a anuntat joi, in sedinta de Guvern, ca Insula Belina si Bratul Pavel vor trece de la CJ Teleorman la Apele Romane, „curate” de orice contract si constructii ilegale. Subiectul trecerii Insulei Belina la CJ Teleorman a facut obiectul unui dosar DNA in care au fost anchetati si audiati nume grele din fosta guvernare PSD, inclusiv ministri.

Ludovic Orban: Belina. Am o veste buna sa va dau. Dupa o lunga perioada in care insula Belina si Bratul Pavel au ratacit prin mainile prietenilor PSD si ai lui Liviu Dragnea din Teleorman, astazi vor reveni in administrarea statului, se semneaza procesul verbal de preluare de catre Apele Romane. Preluarea se va face fara contractele pe care le incheiase Consiliul Judetean si stim cine era beneficiarul Tel Drum. Deci preluarea va fi curata. Pe urma tot ce s-a construit ilegal trebuie luate masurile necesare, ministerul mediului sa vina cu o hotarare de guvern pentru administrarea Insulei Belina.

Secretar de stat: Am inteles, dle prim-ministru

Ludovic Orban: Asteptam cu celaritate hotararea de guvern astfel incat sa incercam sa incheiem acest episod trist prin care baronii rosii au incercat sa transforme in mosie proprie proprietati ale statului roman.

Citește și: Când NU este masca obligatorie. Guvernul a publicat excepțiile de la lege.