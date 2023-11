Guvernul vizează concedieri printre bugetari: cine e pe 'listă'?

Guvernul vizează concedieri printre bugetari: cine pe 'listă'?

Guvernul intenționează să impună o mare reformă administrativă! Cu ajutorul Inteligenței Artificiale (IA) și a procesului de digitalizare, Executivul vizează să elimine acele procese care ar putea să fie realizate mult mai ușor – prin intermediul computerelor sau a IA. În felul acesta, „funcționarii nu vor mai plimba hârtii între imprimante”, transmite ministrul Digitalizării, Bogdan Ivan. De asemenea, „instituțiile statului vor fi la un click distanță de români”, mai punctează Ivan. E greu de crezut că unii bugetari nu ar putea să fie afectați de aceste măsuri guvernamentale, chiar prin posturile pe care le au.

„Digitalizarea înseamnă reforma administrației, înseamnă dispariția printurilor și din mâna oamenilor și din mâna funcționarilor. Iar acest lucru a început deja, viitorul este digital. (...) Am profitat de ocazie și am prezentat proiectele mari, palpabile, concrete ale Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării. Am vorbit despre Strategia României pentru Inteligență Artificială, despre impactul pe care tehnologiile emergente îl vor avea pentru români. Da, se vor crea noi meserii, dar inteligența artificială nu va înlocui oamenii buni. În ceea ce privește administrația publică, odată cu implementarea AI și a automatizării, instituțiile statului vor fi la un click distanță de români, care nu vor mai pierde vremea pe drumuri, iar funcționarii nu vor mai plimba hârtii între imprimante”, a transmis Bogdan Ivan.

„Azi, la MCID, lucrăm la un pachet de legi care va modifica fundamental maniera în care instituțiile lucrează cu oamenii: de la primirea documentelor în format electronic, la parcursul lor instituțional tot în format electronic, la semnarea electronică și până la arhivarea electronică. Investim în tehnologii care să automatizeze aceste procese și, cel mai important, investim peste 500 de milioane de euro în construirea serviciilor publice electronice. Actele normative pe care le avem în lucru vor stabili – pentru întreaga administrație publică – obligativitatea trecerii în online. Nu putem spune că nu se poate. Transformarea digitală aduce oamenilor confort și dă statului eficiență. Viitorul a început deja”, a mai transmis Ivan.