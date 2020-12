Guvernanții plâng doar morții de Covid?

Romanii s-au saturat de autostrazi pe bucati! Este o rusine ce se intampla cu infrastructura de transporturi!Masterplanuri, studii de fezabilitate, multa rabdare privind acomodarea gurvernantilor sau firme de casa ce simuleaza ca ne construiesc autostrazile- acesta este rezumatul, trasmite Danut Pop, presedintele PER.

„Portiunea de autostrada anuntata ieri (Autostrada Moldovei) este o tentativa, iar imaginile vorbesc de la sine!

Guvernele de pana acum au inaugurat cu mare fast si au taiat panglici, afundandu-se in penibil in timp ce soferii se plang zilnic de calitatea lucrarilor a drumurilor publice! Mai mult, romanii mor in accidente de masina si din cauza precaritatii drumurilor.

Nu este alarmant ca mor deja oamenii prin spitale? Cum este posibil ca penelistii sa nu verifice calitatea lucrarii? Se pare că o fala de proiect ratat anuntat in timpul campaniei este mai importanta decat siguranta romanilor!

Asta ar trebui sa ingrijoreze toata Romania”, declara Danut Pop, Presedinte PER