Guvernarea PSD, făcută PRAF la Topul Național al Firmelor Private: Am stins incendii apărute arificial

Anul trecut nu a fost unul al construcţiei, iar Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a fost nevoit să se ocupe cu stingerea unor incendii apărute artificial şi propuneri care nu au avut neapărat legătură cu mediul de afaceri, a declarat, vineri, Florin Jianu, preşedintele CNIPMMR, conform Agerpres.

Citește și: Sorina Matei a EXPLODAT pe tema deficitelor anunțate de Guvernul Orban: 'Faptele dărâmă orice politician mincinos'

El a fost prezent la lansarea Topului Naţional 2018 al Firmelor Private din România.

"Aceasta este a 27-a ediţie a topului, iar firmele cuprinse aici creează o cifră de afaceri globală de 12 miliarde de lei, un profit de 2 miliarde de lei şi angajează 37.000 de oameni. Menţionez acest lucru pentru că performanţa noastră s-a datorat atât antreprenorilor, cât şi angajaţilor şi comunităţilor noastre", a spus Jianu.

Potrivit acestuia, anul trecut, organizaţia pe care o reprezintă s-a ocupat mai degrabă cu analiza unor propuneri nerealiste venite din partea Guvernului.

"Anul 2018 a însemnat nu neapărat un an al construcţiei, ci mai degrabă am stins incendii apărute artificial probleme şi propuneri guvernamentale care nu aveau neapărat legătură cu mediul de afaceri, aşa că pe lângă firmele pe care le-am ajutat să se înfiinţeze, pe lângă activităţile noastre de training şi susţinerea tinerilor, am făcut foarte multe analize care au stopat foarte multe iniţiative. Am făcut un calcul: la fiecare cinci zile, făceam o analiză, pentru că ba era o propunere de amnistie, ba să băgăm oamenii de afaceri la puşcărie... tot felul de propuneri pe care am reuşit să le stopăm", a afirmat Jianu.

El a subliniat că a venit vremea construcţiei şi a prezentat cinci priorităţi pe care le propune noului Guvern.

"Prima propunere este debirocratizarea. Trebuie să simplificăm viaţa românilor, a antreprenorilor, a angajaţilor de la stat, să avem curajul să ne propunem ca România să ajungă în top 20 de firme ca uşurinţă în afaceri la nivel global", a punctat preşedintele CNIPMMR.

În al doilea rând, trebuie să existe un mecanism de stabilire a salariului minim.

"În acest moment, nu există o analiză la Ministerul Muncii pentru ceea ce înseamnă stabilirea salariului minim pe economie. Noi am făcut această analiză, iar jumătate dintre firme şi alte 30% spun că susţin creşterea salariului minim, dar în egală măsură trebuie stabilit un mecanism serios, predictibil, să ştim anii următori cum va arăta salariul minim", a continuat Jianu.

A treia propunere a mediului de afaceri este reprefesionalizarea şi aducerea în ţară a specialiştilor români plecaţi în străinătate.

A patra propunere este proiectul Tech Nation, un proiect de ţară care va digitaliza România, va duce România într-o altă etapă de dezvoltare, cu crearea de cât mai multe IMM-uri în sfera tehnologiei şi educaţia timpurie a elevilor pentru ceea ce înseamnă tehnologia informaţiei.

În sfârşit, a cincea propunere venită din partea CNIPPM prevede înfiinţarea unui nou program, România Start-up Student, prin care să fie susţinuţi studenţii să devină întreprinzători şi să aleagă din ce în ce mai puţin să plece din România.

Aceste propuneri pot fi implementate din fonduri UE, nu necesită eforturi din bugetul de stat, iar unele ţin doar de o schimbare de mentalitate, a mai spus Jianu.