Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, afacerist de SUCCES. Câţi bani câştigă din vânzarea de vin

Guvernatorul Băncii Naţionale a României este fără doar şi poate un om de afaceri de succes. O arată datele de pe site-ul Ministerului Finanţelor, citate de Adevărul.ro. Firma Măr SRL Drăgăşani, care aparţine guvernatorului BNR Mugur Isărescu, a avut în 2017 vânzări de peste 3,3 milioane de lei şi un profit de aproape 237.000 de lei.

Citeşte şi: CONDAMNARE PE VIAȚĂ în cazul CRIMINALILOR care au șocat România: Judecătorii nu au avut milă

„Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, deţine 40 de hectare de viţă-de-vie în Drăgăşani, unde are şi magazin de desfacere şi un depozit construit în 2013. Crama are o capacitate de 100.000 de sticle pe an. Vinurile lui Isărescu se comercializează în mai multe hoteluri şi magazine specializate, dar şi în reţeaua Selgros şi Mega Image. Multe sticle de vin sunt folosite de organizatorii de evenimente, fiind vândute şi la export. Firma sa, Măr SRL, care produce şi vinde vinul „Casa Isărescu” a avut în 2014 o cifră de afaceri de 650.000 euro şi un profit de 110.000 euro. Cea mai bună situaţie financiară a fost înregistrată însă în 2010, când la o cifră de afaceri de 270.000 euro, profitul a fost de aproximativ 150.000 euro", scrie sursa citată.

Citeşte şi: Victorie a DNA Ploieşti: fost director din Ministerul Justiţiei, condamnat la 6 ani de detenţie, după ce a luat mită 274.000 de euro