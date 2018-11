Guvernul a făcut PACE cu Klaus Iohannis: Președintele a cerut 10, Executivul a dat 7

După ce s-au certat, la prima rectificare de buget, pe bani, Guvernul și președintele Klaus Iohannis au căzut la pace. Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat că bugetul Administraţiei Prezidenţiale arată "foarte bine", precizând că, la rectificarea aprobată de Guvern vineri, s-au alocat suplimentar şase sau şapte milioane de lei.

"Cu siguranţă, arată foarte bine bugetul dânşilor. Nu am la mine informaţia finală, dar ştiu că, dacă nu mă înşel, au cerut colegii de la Administraţia Prezidenţială aproximativ 10 milioane (...) la a doua rectificare, cred că am alocat undeva şase, şase spre şapte, dacă nu mă înşel. Nu am exact cifra acum, dar o să o vedeţi postată oficial", a explicat Teodorovici, la Palatul Victoria.

Ministrul a fost întrebat de jurnalişti cum arată bugetul Administraţiei Prezidenţiale după rectificarea bugetară, având în vedere că această instituţie a solicitat fonduri în plus.

Joi, președintele a fost întrebat dacă a mai discutat cu Guvernul despre bugetul Administrației Prezidențiale și dacă este nevoie de mai mulți banii față de bugetul pe care îl are. ”Eu nu mă ocup de așa ceva, am un coleg, Consilier Prezidențial, care este delegat pe poziția de Ordonator de Credite. Eu mă ocup mai mult de problemele țării decât de bugetul Administrației.”, e spus Iohannis.

