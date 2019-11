Guvernul britanic amână publicarea unui raport despre presupuse imixtiuni ruseşti în referendumul din 2016

Guvernul britanic a anunţat luni că va amâna publicarea unui raport parlamentar despre presupuse imixtiuni ale Rusiei în procesul democratic din Regatul Unit, informează agenţia EFE potrivit Agerpres

Preşedintele comitetului parlamentar pentru informaţii şi securitate, deputatul independent Dominic Grieve, a cerut executivului să publice documentul înaintea dizolvării miercuri a parlamentului pentru organizarea alegerilor anticipate din 12 decembrie.Însă purtătorul de cuvânt al premierului Boris Johnson a declarat că raportul nu poate fi deocamdată publicat pentru că nu a primit avizul responsabililor pentru securitate din cadrul executivului. ''Există proceduri care trebuie respectate înaintea publicării unui document de acest fel. Comitetul cunoaşte bine aceste proceduri'', a indicat purtătorul de cuvânt.Potrivit cotidianului The Guardian, raportul de 50 pagini analizează acuzaţiile conform cărora Rusia s-ar fi amestecat în campania electorală din 2016 premergătoare referendumului privind Brexitul.Versiunea finală a analizei, la care s-a lucrat timp de un an şi jumătate în cadrul respectivului comitet parlamentar, a fost trimisă guvernului pe 17 octombrie.Dominic Grieve, care în septembrie a fost exclus de Boris Johnson din grupul parlamentar conservator pentru că s-a împotrivit unui Brexit fără acord, consideră ''surprinzătoare'' decizia guvernului de a amâna publicarea raportului. ''Protocoalele sunt suficient de clare. Dacă premierul are un motiv întemeiat să evite publicarea, atunci trebuie să-l explice comitetului şi să o facă în cele zece zile ulterioare primirii documentului'', afirmă Grieve.