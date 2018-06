Guvernul britanic înlesnește imigrația medicilor și asistentelor din țări non-membre UE pentru a munci în cadrul NHS

Guvernul britanic va relaxa regulile privind imigraţia pentru a permite mai multor medici şi asistente din ţări care nu sunt membre ale Uniunii Europene să vină să muncească în cadrul Serviciului Naţional de Sănătate al Marii Britanii (NHS), informează joi BBC şi alte mass-media britanice, citate de Reuters, preia Agerpres.

Managerii din MHS s-au plâns de mai multă vreme că limita anuală impusă pentru numărul de angajaţi calificaţi din ţări non-UE care pot imigra în Marea Britanie le punea probleme în a completa posturile.

Această limită, introdusă de actualul premier Theresa May pe vremea când eraministru de interne, este în prezent de 20.700 de angajaţi calificaţi din ţări non-UE pe an şi a fost parte din eforturile mai largi întreprinse de May în vederea reducerii imigraţiei, în linie cu promisiunile făcute alegătorilor de Partidul Conservator aflat la putere.

Este de aşteptat ca planificata retragere a Marii Britanii din UE să ducă la restricţii în ceea ce priveşte sosirea de muncitori din UE în această ţară, ceea ce i-ar putea provoca pe viitor NHS dificultăţi în a face recrutări.

Serviciul de sănătate din Marea Britanie, care s-a bazat timp de decenii pe posibilitatea de a recruta profesionişti din alte ţări, numără în prezent zeci de mii de posturi vacante.