Guvernul britanic va publica înaintea summitului UE o 'carte albă' despre ambiţiile sale post-Brexit

Guvernul britanic a anunţat miercuri că va face publică în curând o ''carte albă'' în care va prezenta ''ambiţiile'' Londrei pentru perioada post-Brexit, transmite AFP.

''Este timpul să ne prezentăm intenţiile cu mult mai multe detalii decât am făcut-o până acum'', a declarat la BBC David Lidington, secretar de stat în cabinetul prim-ministrului Theresa May.''A fost mult de muncă în diferitele servicii guvernamentale pentru a da substanţă viziunii premierului despre o relaţie profundă, extinsă şi specială între noi şi Uniunea Europeană după plecarea noastră din UE. Aceasta este ceea ce vrem să explicăm în detaliu'', a mai spus Lidington.Documentul va prezenta ''ceea ce se va schimba'' după ieşirea ţării din UE, dar şi ''ambiţia noastră pentru relaţiile viitoare ale Marii Britanii cu UE, (...) viziunea noastră despre rolul viitor al Marii Britanii în lume'', a declarat marţi ministrul pentru Brexit, David Davis, cu prilejul unei reuniuni interministeriale.Potrivit BBC, această ''carte albă'' de peste 100 de pagini va fi făcută publică înaintea summitului european de la 28 şi 29 iunie, pe fondul semnelor de nerăbdare ale Bruxellesului faţă de ritmul negocierilor.''O spun adesea, timpul se scurge'', a declarat luni negociatorul-şef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, insistând mai ales pe problema frontierei irlandeze.Guvernul britanic studiază în prezent două scenarii pentru rezolvarea acestei probleme care îl divizează. Unul din ele, de ''facilitare maximală'', ar consta în principal în recurgerea la tehnologii pentru a menţine fluxul schimburilor comerciale cu UE, dar ar implica şi infrastructuri la frontiere.Cel de-al doilea, preferat de Theresa May, ar lua forma unui acord vamal prin care Marea Britanie ar percepe taxe vamale în numele Uniunii Europene pentru bunurile care îi tranzitează teritoriul, dar sunt destinate pieţei celor 27, aplicând însă propriile taxe mărfurilor care îi sunt destinate.În pofida mai multor reuniuni de lucru, guvernul nu a reuşit să tranşeze încă între cele două opţiuni, atrăgându-şi criticile opoziţiei laburiste, care consideră această întârziere ''profund îngrijorătoare''.Pentru a complica şi mai mult situaţia, ''Attorney General'', cel mai înalt responsabil judiciar în Marea Britanie, a fost sesizat de urgenţă pentru un aviz asupra fiecăruia din scenarii, a scris cotidianul The Times.Theresa May şi-a reiterat cele trei obiective: o politică comercială independentă, relaţii comerciale cât mai flexibile cu UE, menţinerea unei frontiere deschise între provincia britanică Irlanda de Nord şi Republica Irlanda vecină, şefa guvernului recunoscând însă că atingerea lor va fi ''dificilă''.