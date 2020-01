Guvernul Ludovic Orban pune CRUCE Autostrăzii Unirii: 'E imposibil de realizat. Să nu amăgim populaţia din zonă''

Este imposibil de dus la bun sfârşit construcţia Autostrăzii Unirii în regim de parteneriat public-privat, astfel că populaţia din zonă nu trebuie amăgită cu această soluţie, a declarat miercuri ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş.

Acesta a estimat că Guvernul va clarifica în scurt timp reglementarea privind construirea Autostrăzii Unirii în regim de parteneriat public-privat şi a apreciat că proiectul are nevoie de două surse de finanţare, dintre care una să fie din fonduri europene.

"Nu am afirmat că Autostrada Unirii nu ar putea să fie finanţată din fonduri structurale. Acest tronson de autostradă are două componente: componenta Târgu Mureş - Târgu Neamţ, pentru care se elaborează documentaţia tehnico-economică, în vederea accesării de fonduri europene. Cea de-a doua parte a tronsonului, Târgu Neamţ - Iaşi - Ungheni, a fost introdus de vechea guvernare în regim de parteneriat public-privat, prin Comisia Naţională de Prognoză. Acest regim de parteneriat public-privat are o mare problemă: costurile de iniţiere a parteneriatului public-privat sunt subestimate, adică, în mod concret, nu se poate realiza parteneriatul public-privat fiindcă nu vor exista resursele financiare necesare ca să se poată implementa proiectul în întregimea lui. (...) Ştiu cu siguranţă că sunt valori subestimate care pun în dificultate regimul de parteneriat public-privat", a afirmat Marcel Boloş.

Ministrul Fondurilor Europene a subliniat însă că valoarea estimată de 8 miliarde de euro pentru acest proiect depăşeşte valoarea totală a unei întregi perioade de finanţare din partea UE pentru infrastructura de transport a României.

"Acea reglementare trebuie limpezită la nivel de Guvern, şi cred că acest lucru se va întâmpla în timp foarte scurt, dar Autostrada Unirii în ansamblul ei este cea mai mare investiţie a României şi cel mai complex proiect de infrastructură a României, de aceea trebuie o discuţie foarte aplicată, pentru că un lucru este foarte cert: va fi nevoie de două surse de finanţare, pe de o parte din Bugetul Uniunii Europene, dar având în vedere că Autostrada Unirii are o valoare estimată de aproape 8 miliarde de euro, între 7 şi 9 miliarde de euro sunt acum valorile estimate, trebuie să ne gândim că noi pentru o perioadă de programare, de exemplu 2014-2020 am avut alocaţi 5,2 miliarde de euro pe componenta de infrastructură de transport. Atunci vă daţi seama că discutăm de o întreagă perioadă de programare şi de un singur proiect pentru care ar urma să alocăm toate fondurile României. Din punctul meu de vedere e vorba de o soluţie de finanţare mixtă pentru ca să îl putem duce la bun sfârşit, fiind cel mai complex proiect de infrastructură a României", a precizat Marcel Boloş.

Ministrul Fondurilor Europene a susţinut că apelarea la metoda de parteneriat public-privat va avea ca efect lipsa executării autostrăzii.

"Sunt doi paşi concreţi care se vor realiza în acest an, unul va fi cel al continuării pregătirii documentaţiei tehnico-economice deja începute pe tronsonul Târgu Mureş - Târgu Neamţ. Documentaţiile tehnico-economice nu sunt simple, ele nu se realizează de pe o zi pe alta, procesul de pregătire durează doi-trei ani de zile. (...) Al doilea lucru care sigur se va întâmpla va fi acesta legat de reglementarea capătului de tronson, respectiv a regimului de parteneriat public-privat care, după părerea mea, este imposibil de dus la bun sfârşit şi să asigure o implementare de 100% a proiectului. Trebuie gândită, împreună cu ministerele de linie implicate şi cu domnul prim-ministru, soluţia corectă de finanţare, pentru ca să nu amăgim locuitorii, populaţia din regiunile afectate cu astfel de soluţii. Regimul de parteneriat public-privat vedeţi unde a dus şi preocuparea vechii guvernări unde duce: timp pierdut şi autostradă nefăcută", a menţionat Marcel Boloş.

