Victor Costache a scăpat porumbelul: Guvernul vrea să scadă taxa pe care o plătesc statului român giganții medicamentelor

Ministrul interimar al Sănătății, Victor Costache, a declarat miercuri, la audierea sa în comisiile parlamentare de resort, că statul român și producătorii de medicamente au „agreat o formulă de calcul” pentru a reduce taxa clawback pe care o plătesc firmele care vând medicamente.

„Taxa clawback. S-a lucrat saptamanal in cadrul unui grup de lucru. In decembrie s-a facut o formula de calcul, o actualizare cu inflatia pentru a se scadea taxa de clawback si a nu se scadea si mai mult numarul de medicamente de pe piata romaneasca. S-a agreat o formula de calcul care urmeaza sa fie pusa in practica curand. Nu mai depinde de noi, Guvernul nu mai poate depune OUG. Un coleg liberal a depus in Parlament un amendament cu formula de calcul”, a zis ministrul.