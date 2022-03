Guvernul PNL - PSD - UDMR pregătește impozitarea bonelor, a grădinarilor și a femeilor angajate la curățenie la domiciliu (document)

Un proiect de lege susținut puternic de liberali, privind impozitarea românilor care desfășoară „activități casnice” precum curățenie, prepararea hranei, grădinărit, îngrijirea animalelor de companie, babbysitting, a fost introdus pe ordinea de zi de miercuri a Guvernului Nicolae Ciucă.

Proiectul se referă la munca „la negru” pe care o efectuază, ocazional, persoanele chemate de proprietari să le facă de mâncare, curățenie, să le tundă gazonul, să aibă grijă de copil sau de animalele din casă.

Noutatea este că persoanele care desfășoară activități casnice fără forme legale de muncă nu vor fi plătite direct cu bani, ci vor primi pentru munca depusă „tichete de activităţi casnice”.

Astfel, dacă vrei să chemi o femeie la curățenie în casă, cumperi de la ANOFM „tichete de activități casnice”, pe care i le oferi persoanei respective. Un tichet are valoarea de 15 lei.

Persoana care ți-a făcut curățenie se duce cu acele tichete primite la ANOFM și ANOFM îi dă banii, dar statul retrage contribuțiile și impozitul aferente.

Cu alte cuvinte, persoana care a muncit rămâne cu mai puțini bani în mână, pentru că va plăti taxe statului.

Avantajul este că românii care lucrează „la negru” în activități casnice vor benefica astfel de asigurarea în sistemul de asigurări sociale.

Potrivit proiectului, tichetele de activități casnice nu vor putea fi transferate altei persoane și pot fi preschimbate în bani în maximum 12 luni de la primirea acestora.

Ministrul Muncii, Marius Budăi, afirma în noiembrie anul trecut că nu este de acord cu proiectul.

„Asta e marea evaziune fiscală din România? Gata, am rezolvat totul și am ajuns la săracii oameni care își mai completează și ei veniturile cu 50 de lei că se duc să facă curat? Suntem hilari, eu nu susțin așa ceva! Nu am luat o decizie în coaliție dar eu o să le recomand să nu. Nu asta e urgența numărul 1”, a declarat noul ministru al Muncii, Marius Budăi, pentru ȘTIRIPESURSE.RO.

Introducerea tichetelor de muncă și formalizarea muncii în domeniul lucrătorilor casnici, respectiv operaționalizarea introducerii tichetelor de muncă în domeniul lucrătorilor casnici reprezintă o obligație pe care România și-a asumat-o în PNRR.

Proiectul de lege integral poate fi consultat aici.

Expunerea de motive poate fi consultată aici.