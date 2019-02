Guvernul pregătește COLOSUL: Ar fi cea mai mare fuziune din istoria economiei românești

Ministerul Energiei ia în calcul o integrarea a CEO Oltenia cu Hidroelectrica, a anunțat, marți, Doru Vișan, secretar de stat în acest minister, potrivit mediafax.

„Cea mai bună combinație pe care o văd este cărbunele cu Hidroelectrica, o companie nouă, al cărui acționar este statul, care să răscumpere acțiunile de la Fondul Proprietatea. Aceasta consider că este calea legală și de parcurs. Este la minister (o propunere – n.red.) și mai departe promovată de minister în cele două comisii”, a afirmat Doru Vișan, marți, în cadrul ZF Power Summit.

Acesta și-a argumentat poziția, reamintind de faptul că, în anii trecuți, a mai existat această propunere, dar a fost respinsă de industrie.

„Este o variantă de lucru. Fiți sigură că suntem conștienți de dificultățile care există. Știți că această soluție ajunsese într-un stadiu foarte avansat în anii trecuți și a fost blocată. Dacă nu, cu certitudine spun, începând cu luna aprilie, pentru cărbune, va tebui să promovăm schema de sprijin cu acceptul Comisiei Europene, de patru ani, cu o prognoză de restructurare”, a detaliat Vișan.

FP deține aproximativ 20% din Hidroelectrica, acestea fiind evaluate la 3,53 miliarde de lei, la finele lunii ianuarie 2019.

Hidroelectrica a obținut un profit de 1,55 miliarde de lei, anul trecut, la o creștere a cifrei de afaceri de 14%, la 4,25 miliarde de lei.

„Este o știre proaspătă. Am citit că s-a făcut această declarație în cadrul acestei dezbateri. Deocamdată, pe surse oficiale, nu am primit nimic în acest sens. Noi avem în plan acest lucru (vânzarea pachetului de la Hidroelectrica). Am avut acest proces prin care am dorit să vindem pachetul nostru la Hidroelectrica. Din păcate, din cauza acestei ordonanțe aprobată la sfârșitul anului trecut, 114... Aceasta a introdus un element în piață de nesiguranță, de instabilitate legislativă. Din acel moment, a fost foarte dificil pentru orice investitor să facă niște calcule exacte cu privire la care este potențialul viitor de generare de profit al acestei companii. Chiar și în acest moment sutn foarte multe elemente pe care nu le știm ca investitor – cantitatea de energie care ar trebui să fie furnizată de Hidroelectrica, prețul. Toate acestea sunt niște elemente esențiale pentru orice investitor ca să facă o evaluare cu privire la valoarea companiei”, a afirmat Călin Meteş, Vice President / Executive Director la Franklin Templeton Investments, administratorul FP.

Reprezentantul Franklin a mai susținut că principala lor opțiune de exit este listarea Hidroelectrica pe Bursa de Valori București (BVB), dar „statul n-a făcut nimic în acest sens în ultimul an”.