Guvernul pregăteşte un 'coronapass' mascat - Acces la diverse servicii doar cu vaccin, test sau dovada imunităţii naturale (Antena 3)

Guvernul pregătește un ''coronapass'' mascat. Autorităţile iau în calcul să adopte modelul danez prin care românii ar putea să revină la normal. Mai exact, să mergem la restaurant, evenimente, concerte sau teatru dacă avem vaccin, dacă ne testăm sau dacă am trecut prin boală. Oficialii noștri nu vor să îl numească așa, însă principiile sunt aceleași, informează Antena 3.

Dinspre mediul de afaceri au venit si propuneri precum: să mergem la restaurant, evenimente, concerte, teatru, etc, doar dacă avem vaccin, dacă ne testăm sau dacă am trecut prin boală. De fapt, toate aceste reguli, se numesc "coronapass". Oficialii de la noi totuși nu vor să adopte aceste termen, dar ideea este aceeași. Florin Cîțu spune ca nu își dorește un astfel de coronapass/certificat verde in interiorul țării, dar miniștrii Economiei și Culturii spun că vor redeschiderea economiei și reintrarea în normal chiar pe baza acestor condiții.

Danemarca este prin țară care lansează ”pașaportul COVID”, menit să ajute la redeschiderea totală a economiei. „Coronapass” este disponibil printr-o aplicație sigură sau pe hârtie pentru persoanele care au fost fie complet vaccinate, au fost testate pozitiv pentru COVID-19 cu două până la 12 săptămâni anterior sau au un rezultat negativ în ultimele 72 de ore.

În acest moment, pașaportul permite cetățenilor să meargă liber la coafor, saloane de înfrumusețare sau școală de șoferi, iar autoritățile speră ca, până la sfârșitul lunii mai, să poată redeschide toată economia. Pașaportul va fi extins pentru terase, care urmează să se redeschidă pe 21 aprilie, restaurante, muzee, teatre și cinematografe, începând cu 6 mai.

Guvernul estimează o deschidere totală pe data de 21 mai, data la care speră ca majoritatea populației de peste 50 de ani să fie vaccinată. Întreprinderile care permit accesul clienților fără „coronapass” valabil vor fi amendate cu o sumă de la 400 până la 6.000 EUR pentru abateri repetate, în timp ce clienții vor primi o amendă de 330 EUR, a avertizat Ministerul Justiției.