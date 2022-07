Guvernul renunță la o importantă sumă de bani: jumătate din profit va merge pe retehnologizări

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat că Executivul pregătește un memorandum prin care jumătate din profitul Companiei CUPRU MIN nu va mai merge la bugetul de stat, ci va fi orientat către noi retehnologizări.

„Am venit astăzi (joi - n.r.) în Țara Moților pentru a transmite mesajul ferm al Guvernului de susținere a planurilor de dezvoltare ale acestei zone, prin investiții și locuri de muncă. Am fost la CUPRU MIN, la Abrud, am discutat cu managementul companiei, cel mai mare angajator din zonă, despre proiectele de retehnologizare și modernizare. Aceste investiții vor menține în zona de profit compania și vor oferi perspective concrete de dezvoltare și ocupare a forței de muncă, prin valorificarea oportunităților de exploatare și prelucrare a minereurilor neferoase din zonă. Încurajez conducerea societății să continue în această direcție pentru că viitorul aparține noilor tehnologii prietenoase cu mediul. Are susținerea mea și a echipei guvernamentale. Pregătim la nivelul Guvernului un Memorandum prin care jumătate din profitul Companiei CUPRU MIN nu va mai merge la bugetul de stat, ci va fi orientat către noi retehnologizări. Este vorba despre aproximativ 43 de milioane de lei care vor susține producția companiei, fără să afecteze mediul”, scrie pe Facebook Nicolae Ciucă.

El spune că este „îmbucurător” că o companie cu acționariat integral de stat se menține de câțiva ani buni în zona de profit și că investițiile realizate până acum au fost doar prin finanţarea proprie.

„Totodată, prin decizia pe care am luat-o în Guvern, am descentralizat alocarea resurselor financiare la nivel local, astfel încât, din taxele plătite de Cuprumin, 27 de milioane de lei au ajuns, deja, în acest an, la autoritățile locale pentru investiții necesare comunității. Urez companiei, care împlinește anul acesta 45 de ani, mulți ani de activitate de acum încolo, iar conducerii mult succes pentru că este nevoie de dezvoltare! Minerilor, cei care sunt la baza activității companiei și pe care îi vom sărbători pe 6 august, le doresc sănătate și ”, încheie Ciucă.