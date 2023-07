Guvernul SUA deschide calea pentru geoinginerie: Raport despre blocarea radiației solare ca soluție împotriva încălzirii globale

Un raport al administrației Biden, solicitat de Congres, prezintă opțiunile de cercetare pentru un ultim efort de a încetini încălzirea planetei. Dar Casa Albă spune că nu-și schimbă strategia privind clima.

Casa Albă a oferit un sprijin reținut ideii de a studia modul în care se poate bloca lumina solară de la suprafața Pământului ca modalitate de limitare a încălzirii globale, într-un raport cerut de Congres, care ar putea contribui la eforturi, altădată limitate la science-fiction, în domeniul dezbaterii legitime, notează Politico.

Conceptul controversat cunoscut sub numele de modificare a radiației solare este un răspuns potențial eficient în lupta împotriva schimbărilor climatice, dar care ar putea avea efecte secundare necunoscute, datorate modificării compoziției chimice a atmosferei, spun unii oameni de știință.

Raportul Casei Albe publicat vineri seara indică faptul că administrația Biden este deschisă la studierea posibilității ca modificarea luminii solare să poată răci rapid planeta. Dar a adăugat un grad de scepticism prin faptul că a menționat că Congresul a ordonat revizuirea, iar administrația a declarat că aceasta nu semnalează nicio nouă decizie politică legată de un proces care este uneori denumit - sau ironizat - geoinginerie.

"Un program de cercetare a implicațiilor științifice și societale ale modificării radiației solare (SRM) ar permite luarea unor decizii mai bine informate cu privire la riscurile și beneficiile potențiale ale SRM ca o componentă a politicii climatice, alături de elementele fundamentale de atenuare a emisiilor de gaze cu efect de seră și de adaptare", se arată în raportul Casei Albe. "SRM oferă posibilitatea răcirii semnificative a planetei pe o scară de timp de câțiva ani".

Cu toate acestea, Casa Albă a precizat într-o declarație care însoțește raportul, "nu există planuri în curs de desfășurare pentru a stabili un program de cercetare cuprinzător axat pe modificarea radiației solare".

Riscul geoingineriei

Sceptic sau nu, faptul că Casa Albă a cântărit în privința experimentelor solare este remarcabil. Conceptul a creat diviziuni în rândul experților, unii spunând că ar putea fi o ultimă linie de apărare împotriva încălzirii galopante dacă națiunile nu reușesc să își reducă emisiile de gaze cu efect de seră, în timp ce alții avertizează că ar putea duce la o dependență de substanțe atmosferice care, dacă ar fi oprită, ar putea duce la creșteri bruște ale temperaturilor.

"Faptul că acest raport chiar există este probabil cea mai importantă componentă a acestui comunicat", a declarat Shuchi Talati, directorul executiv al Alliance for Just Deliberation on Solar Geoengineering, o organizație non-profit care încearcă să includă țările în curs de dezvoltare în dezbaterea privind modificarea solară. "Acest raport semnalează, de asemenea, faptul că guvernul american susține cercetarea bine guvernată, inclusiv experimentele în aer liber, ceea ce cred că este destul de semnificativ".

Raportul, care a fost cerut de Congres într-un raport politic care însoțește proiectul de lege privind creditele pentru 2022, a fost publicat în aceeași săptămână în care liderii Uniunii Europene au deschis ușa discuțiilor internaționale privind modificarea radiațiilor solare. De asemenea, a urmat unui apel lansat de peste 60 de oameni de știință de renume pentru a spori cercetarea pe această temă.

Documentul de 44 de pagini ia în considerare câteva modalități plauzibile de limitare a cantității de lumină solară care atinge Pământul, toate acestea putând avea dezavantaje semnificative. Una dintre metode constă în multiplicarea cantității de aerosoli din stratosferă pentru a reflecta razele solare departe de planetă - un proces care poate avea loc în mod natural după o erupție vulcanică majoră. Altele includ fie creșterea acoperirii cu nori deasupra oceanelor, fie reducerea cantității de nori cirrus de la înălțime, care reflectă radiațiile solare înapoi pe Pământ.

Potrivit raportului, fiecare formă de modificare a radiației solare prezintă riscuri asociate, care pot afecta sănătatea umană, biodiversitatea și geopolitica. Acest lucru se datorează faptului că modificarea luminii solare ar putea modifica tiparele meteorologice globale, ar putea perturba aprovizionarea cu alimente și ar putea duce la o încălzire bruscă dacă această practică ar fi implementată pe scară largă și apoi oprită. De asemenea, nu ar aborda nici poluarea atmosferică cauzată de combustibilii fosili sau acidificarea oceanelor, o amenințare majoră la adresa ecosistemelor recifelor de corali, cauzată de supraabundența de carbon din aer și din mări.

În același timp, Casa Albă a subliniat că este important să se compare aceste incertitudini cu pericolele actuale asociate cu o planetă mai fierbinte.

"Schimbările climatice au deja efecte profunde asupra lumii fizice și naturale, precum și asupra bunăstării oamenilor, iar aceste efecte nu vor face decât să crească pe măsură ce concentrațiile de gaze cu efect de seră cresc și încălzirea continuă", se arată în raport. "Înțelegerea acestor efecte este crucială pentru a permite luarea unor decizii în cunoștință de cauză cu privire la un posibil rol al MRS în abordarea greutăților umane asociate cu schimbările climatice."

Și Uniunea Europeană e interesată de subiect

Casa Albă a precizat că orice cercetare potențială privind modificarea radiației solare ar trebui să fie realizată cu "o cooperare internațională adecvată".

Factorii de decizie politică din Uniunea Europeană au semnalat disponibilitatea de a începe discuții internaționale pentru a stabili dacă și cum ar putea omenirea să limiteze încălzirea provocată de soare.

"Ghidată de principiul precauției, UE va sprijini eforturile internaționale de evaluare cuprinzătoare a riscurilor și incertitudinilor legate de intervențiile asupra climei, inclusiv modificarea radiațiilor solare, și va promova discuțiile privind un potențial cadru internațional pentru guvernanța acestuia, inclusiv aspectele legate de cercetare", au declarat miercuri Parlamentul European și Consiliul European într-un comunicat comun.

Casa Albă nu a răspuns imediat la întrebările referitoare la momentul în care a fost publicat noul raport sau la potențiala sa semnificație politică.

Având în vedere climatul politic polarizat din Statele Unite, administrația Biden are dreptate să procedeze cu prudență, a declarat Talati, un veteran politic al Capitoliului și al Casei Albe, care a lucrat cel mai recent în cadrul Departamentului pentru Energie al președintelui Joe Biden.

"Politizarea în jurul schimbărilor climatice a fost, în mod evident, motorul uriaș" al blocajului politic privind reducerea emisiilor de carbon, a spus ea. "Și astfel cred că încercarea de a evita politizarea în jurul geoingineriei este, de asemenea, importantă".