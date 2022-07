Guvernul va aproba azi Protocoalele de aderare la NATO a Finlandei şi Suediei

Guvernul urmează să aprobe în şedinţa de miercuri un proiect de lege pentru ratificarea Protocoalelor de aderare la Tratatul Atlanticului de Nord a Republicii Finlanda şi a Regatului Suediei.

Protocoalele au fost semnate la Bruxelles pe 5 iulie."Prin ratificarea acestor protocoale, România îşi exprimă consimţământul pentru ca Finlanda şi Suedia să devină a 31-a, respectiv, a 32-a ţară membră a Alianţei Nord-Atlantice. Integrarea acestor state, ancorate ferm în valorile comunităţii euroatlantice şi cu o capacitate considerabilă de a consolida securitatea Alianţei, va fi un câştig strategic valoros pentru Alianţă", potrivit expunerii de motive a proiectului de act normativ.Protocoalele vor intra în vigoare după îndeplinirea de către toate statele membre NATO a procedurilor legale interne necesare în acest sens.Cabinetul Ciucă urmează să discute miercuri şi un proiect de lege privind privind aderarea României la Convenţia cu privire la înregistrarea obiectelor lansate în spaţiul extraatmosferic, deschisă pentru semnare la New York la 14 ianuarie 1975. Conform proiectului, Agenţia Spaţială Română înfiinţează şi administrează registrul naţional al obiectelor lansate în spaţiul extraatmosferic.Pe agenda şedinţei de Guvern figurează şi un proiect de ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.Prin modificările propuse se are în vedere introducerea de noi criterii de formare iniţială şi de ocupare a posturilor prin concurs pentru toate categoriile de funcţii de conducere: manageri, directori executivi şi directori executivi adjuncţi ai Direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, conducerea serviciilor de ambulanţă judeţene şi a Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, directori generali, directori medicali, medic-şef.De asemenea, Executivul urmează să aprobe un proiect de hotărâre privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe acest an pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe în vederea acordării unui sprijin direct în beneficiul Republicii Moldova cu scopul de a răspunde nevoilor urgente de sprijin cu care se confruntă şi pentru implementarea angajamentelor asumate de România la Conferinţa de la Berlin din 5 aprilie 2022. La Berlin, România a anunţat un sprijin de 10 milioane de euro pentru Republica Moldova.Guvernul va mai analiza Strategia de dezvoltare economică, socială şi de mediu a Văii Jiului 2022 - 2030, care vizează reconfigurarea socio-economică a zonei şi abordează problemele zonei într-un mod "coerent".