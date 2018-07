Guvernul va da o AMNISTIE FISCALĂ: Darius Vâlcov anunță că gazele se vor ieftini cu 20%

Darius Vâlcov, consilier al premierului Viorica Dăncilă, a anunțat, luni seara, la Antena 3, că Guvernul va da o aministie fiscală și că prețul gazelor va scădea în următorul an.

”Chiar azi am primit o adresă de la preşedintele ANRE - bineînţeles doamna prim-ministru şi spre ştiinţă şi mie - prin care ni se spune că situaţia nu e deloc roz. La 1 august urmează o creştere - pentru că aşa e legislaţia - de 4% a preţului la gaze. (...) Două mari companii, n-am să le dau numele, au peste 95% din producţia românească şi atunci îşi permit ca un preţ de producţie de 27 de lei să ajungă la vânzare la 81 de lei, adică un profit de 300%. O parte îşi ia şi statul român, pentru că e acţionar în amândouă. De ce? Pentru că aşa au înţeles unii manageri că trebuie mers înainte. Mărim preţul, că până la urmă cine-l suportă, e un prost care trebuie să-l plătească, decât să mărim producţia şi să diversificăm sursele, astfel încât să vindem mai mult, poate chiar şi la export, dar la un preţ mai mic. Constatând că din 2013 până azi preţul la gaz a crescut cu 75%, ca urmare a dorinţei acestor două entităţi de a obţine profit de 300%, adică câteva miliarde de lei pe an, ANRE s-a sesizat şi ne-a trimis această adresă şi ne întreabă ce să facem pentru că există lege (...) şi legea spune în felul următor: când te afli într-o astfel de situaţie, poţi să intervii ca guvern şi pentru maxim trei ani de zile să reglezi preţul astfel încât acesta să poată fi suportat, să fie real plătit de către oameni către companii. Şi acest lucru la recomandarea pe care şi eu o s-o fac şi o s-o susţin - şi sunt sigur că în această direcţie vom merge - în următorul an de zile preţul gazelor se va ieftini cu peste 20%.

Amnistia fiscală este prevăzută în programul de guvernare în sensul în care se vorbește, la capitolul ”întreprinderi mici și mijlocii”, de restartarea ediului de afaceri. De fapt, acest lucru înseamnă. În viziunea programului de guvernare și a ceea ce am discutat atunci cu președintele Dragnea, da (este vorba de ștergerea datoriilor -n.r.), dar aceste lucruri se fac și nu se discută pentru că nu am vrea niciodată să încurajăm pe cineva să nu își plătească datoriile și mai mult decât atât, când o faci, dacă o faci, trebuie să iei decizia să răsplătești sau să îi bonifici și pe cei care și-au plătit corect taxele și impozitele.

Ne aflăm în această situație, în această capcană în care 98 de miliarde de lei sunt datorii ale oamenilor de afaceri și ale persoanelor fizice. Recuperăm sub 500 de milioane. 84 la sută sunt nerecuperabili, deci niciodată nu îi mai recuperăm, dar mare parte dintre aceste companii, mai ales cele mari, sunt de stat. (...) Vorbim de câteva zeci de mii de companii și de câteva sute de mii de oameni, cred că depășim un milion. Nu au voie să ia împrumut de la bancă. Nu au voie să facă multe lucruri. Nu primesc nici unele drepturi pentru că nu plătesc o amendă sau o datorie vecehe de 7-8 ani de zile. Este de analizat dacă trebuIe să se facă (amnistia fiscală -n.r.). Trebuie să existe o dezbatere și, când se ia decizia, să se facă, să nu se mai discute așa mult. Dezbaterea ar trebui să se facă cu ușile închise.”, a spus Darius Vâlcov.

