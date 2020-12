Gwyneth Paltrow: 'Nu iubesc actoria. Nu am simțit că este ceva care merită'

Gwyneth Paltrow a declarat că a apărut în tot mai puţine filme deoarece a realizat că nu iubeşte actoria atât de mult, citează BBC, potrivit news.ro.

Totuşi, în ultimii cinci ani, actriţa a putut fi văzută în „Mortdecai” (2015), „Spider-Man: Homecoming” (2017), „Avengers: Infinity War” (2018), „Avengers: Endgame” (2019) şi în serialele „Nightcap” şi „The Politician”.

Ea a declarat pentru Sirius XM că şi-a pierdut direcţia după ce a câştigat, în 1999, un trofeu Oscar pentru rolul din „Shakespeare in Love” şi că „o parte din strălucirea actoriei s-a estompat” din cauza „atenţiei intense date de public”. Acestui lucru s-a adăugat şi faptul că a avut un şef dur, în persoana producătorului Harvey Weinstein, care conducea Miramax.

Cel mai recent rol principal al ei a fost alături de Johnny Depp în lungmetrajul „Mortdecai”.

În vârstă de 48 de ani, Paltrow a mai juca în filme ca „The Talented Mr Ripley”, „Shallow Hal”, „Proof” şi „Contagion”.

Paltrow s-a întrebat deseori dacă aceasta este cu adevărat vocaţia ei. „Viaţa mea şi-a schimbat cursul după ce am atins succesul la Hollywood. Cred că atunci când atingi ţinta la vârsta de 26 de ani şi eşti o persoană condusă de parametri care, sincer, nu iubeşte actoria atât de mult, cum se dovedeşte... Nu e ca şi cum am simţit că e ceva ce nu merită, am simţit ceva de genul cine ar trebui să fiu acum? Către ce merg?”, a spus ea. „Nu era ceva conştient la momentul acela”.

Ea a explicat faptul că preferă să îşi petreacă timpul acasă, cu familia şi prietenii, şi nu să stea şase săptămâni singură într-un hotel din Budapesta, spre exemplu.

Pentru compania lui Weinstein, Paltrow a jucat în filme ca „Shakespeare In Love”, „The Talented Mr Ripley” şi „Emma”. În 2017, când a izbucnit scandalul ce a dus la condamnarea lui la 23 de ani de închisoare pentru viol şi agresiune sexuală, actriţa a fost una dintre zecile de femei care au povestit că fostul producător le hărţuia. Paltrow a povestit la acel moment că Brad Pitt, cu care avea o relaţie pe atunci, l-a confruntat pe Weinstein.