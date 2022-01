Gyula Fater, CEO, OTP Bank România: Cel mai eficient model de finanţare pentru viitor include garanţiile de stat împreună cu fondurile UE și bănci (interviu)

Cel mai eficient model de finanţare pentru viitor include garanţiile de stat împreună cu ofertele cu marje reduse din parte băncilor şi fondurile UE, a declarat într-un interviu acordat AGERPRES, Gyula Fater, CEO, OTP Bank România.

El a explicat că IMM Invest este o combinaţie bună de marjă mai mică şi un sistem de garanţie care oferă siguranţă băncilor. Acest program ajută la reluarea economiei locale şi la sprijinirea acelor companii care au capacitatea de a merge mai departe şi de a se reinventaGyula Fater a subliniat că, pe termen lung, pe zona de împrumuturi, nevoile şi solicitările se vor orienta către oferte bancare personalizate, întrucât noile tehnologii, AI şi chatbot vor impulsiona procesul de personalizare a produselor şi serviciilor bancare în conformitate cu nevoile de finanţare.În ceea ce priveşte performanţa împrumuturilor din acest an, el estimează că piaţa va creşte liber, independent de consecinţele COVID-19.AGERPRES: Cum estimaţi evoluţia creditării în acest an (persoane fizice şi juridice)?GyulaFater: Pe termen lung, pe zona de împrumuturi, nevoile şi solicitările se vor orienta către oferte bancare personalizate, întrucât noile tehnologii, AI şi chatbot, deja accelerate pe fondul pandemiei, vor impulsiona procesul de personalizare a produselor şi serviciilor bancare în conformitate cu nevoile de finanţare. Iar acest val este deja aici.În ceea ce priveşte performanţa împrumuturilor din acest an, estimăm că piaţa va creşte liber, independent de consecinţele COVID-19. La fel ca şi oferta generală de creditare, finanţarea imobiliară va suporta şi o creştere a costurilor de finanţare. Cât de mult depinde de evoluţia IRCC, de modul în care băncile vor lua în considerare ajustarea marjelor pentru a-şi menţine ofertele atractive şi, cel mai important, de riscul de credit al clientului. Preţurile imobiliarelor au crescut deja în 2021, după creşterea generală a preţurilor materialelor de construcţii, iar tendinţa va continua şi în 2022 cel puţin până când inflaţia va fi sub control şi creşterea generală a preţurilor va încetini.Împrumuturile de consum înregistrează, de asemenea, un ritm foarte activ, cu noi plăţi stabilite a depăşi valorile din anii precedenţi. Cu toate acestea, rambursarea ridicată şi refinanţarea portofoliului existent va duce la o creştere anuală de o singură cifră a soldului (+3% pe an). Împrumuturile acordate persoanelor juridice au menţinut tendinţa de creştere şi în anul 2021. Datele din trimestrul al treilea arată că volumul împrumuturilor acordate IMM-urilor şi corporaţiilor a crescut cu 11% comparativ cu trimestrul anterior.La OTP, rezultatele financiare din trimestrul al treilea indică faptul că nevoia de finanţare, fie pentru persoane fizice, fie pentru companii, este în creştere, +20% majorare a volumului de împrumuturi performante, cu intrări mari din segmentul imobiliar şi din segmentul IMM-urilor.Mai mult, zona de retail s-a transformat considerabil în ultimul an, iar acum oamenii folosesc canalele digitale mai uşor, sunt mai deschişi să acceseze un produs bancar online şi o fac semnificativ mai mult decât înainte. Suntem unul dintre factorii acestei schimbări, iar programul de digitalizare pe care l-am implementat va fi unul dintre pilonii noştri de creştere în următorii ani.În conformitate cu obiectivele strategice ale programului nostru de creştere Apollo, OTP Bank îşi propune să-şi crească cota de piaţă pe linii de afaceri. Împrumuturile ipotecare şi împrumuturile către persoane juridice sunt factori cheie ai creşterii soldului şi cotei de piaţă, menţinând tendinţa pentru 2021.Pentru OTP Bank, IMM Invest reprezintă un procent semnificativ din împrumuturile totale acordate companiilor mici, mijlocii şi micro încă de la începutul programului. În septembrie, OTP Bank România a obţinut cea de-a treia majorare a plafonului de garantare a creditelor pentru firmele mici şi mijlocii, dovedind că suntem foarte activi în acest program.Acum, evaluând rentabilitatea, trebuie să avem în vedere că băncile au comisioane foarte mici pentru garanţiile emise de FNGCIMM (Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri n.r) pentru acest program şi că dobânzile, comisioanele de risc şi comisioanele de administrare sunt subvenţionate de Ministerul de Finanţe, în baza legii. Cred că IMM Invest este o combinaţie bună de marjă mai mică (rata maximă a dobânzii admisă prin legislaţia specifică este ROBOR 3M + 2% / 2,5% pe an) şi un sistem de garanţie care oferă siguranţă băncilor. Şi, în cele din urmă, ajută la reluarea economiei locale şi la sprijinirea acelor companii care au capacitatea de a merge mai departe şi de a se reinventa.AGERPRES: A fost o perioadă în care băncile se plângeau de faptul că nu pot lua/ accesa garanţia aferentă unor credite. Care este situaţia în prezent?GyulaFater: Sistemul de garanţii guvernamentale poate ajuta întreprinderile nou-înfiinţate şi companiile mai mici să acceseze finanţarea bancară. Cu această plasă de siguranţă a statului, băncile pot acorda împrumuturi şi acelor entităţi juridice care nu au nicio garanţie sau experienţă financiară. În trecut, principala problemă era costul acestei garanţii şi procesul birocratic. Sperăm că odată cu IMM Invest putem deschide un nou capitol care să continue în următorii ani, când vor fi disponibile şi fondurile UE. În opinia mea, cel mai eficient model de finanţare pentru viitor include garanţiile de stat împreună cu ofertele cu marje reduse din parte băncilor şi fondurile UE.AGERPRES: Moratoriul privind amânarea ratelor la credite a ajutat mulţi clienţi în 2020 şi probabil şi în 2021. Ar trebui acesta prelungit?GyulaFater: Moratoriul a fost de un folos real atunci când o mare parte dintre clienţi se confrunta cu iminenta posibilitate de neîndeplinire a obligaţiilor de plată şi, în acele momente, şi-a făcut treaba perfect, ajutându-i pe cei care aveau nevoie de sprijin financiar să treacă peste greutăţile pandemiei pentru numărul de luni dorit.La începutul anului trecut, am evaluat dacă mai este necesar un moratoriu public, însă cererile de amânare a plăţii ratei şi interesul în această direcţie au fost scăzute. Deocamdată, cred că soluţiile şi ofertele băncilor vor răspunde nevoilor clienţilor care întâmpină probleme.AGERPRES: Se vorbea de posibilitatea ca unii clienţi să nu poată reîncepe plata ratelor şi să vedem în perioada următoare o creştere a creditelor neperformante. Când am putea vedea un asemenea fenomen?GyulaFater: Atunci când desfăşurăm un astfel de program la nivel naţional, există desigur riscul potenţial de neplată, însă ne-am pregătit temeinic pentru o astfel de situaţie prin stabilirea unor dispoziţii suplimentare. Clienţii noştri încearcă să fie la zi cu plata ratelor.AGERPRES: Care este strategia de dezvoltare a OTP Bank România pentru perioada următoare? A schimbat pandemia ceva? Este mai uşor de făcut achiziţii decât în trecut?GyulaFater: Anul trecut am continuat implementarea strategiei noastre de creştere Apollo, începută în 2019, prin care avem ca obiectiv o cotă de piaţă de 5% până în 2024. Călătoria noastră de transformare din ultimii trei ani ne-a crescut capacitatea operaţională şi de acordare de finanţări, ceea ce ne-a ajutat să atingem o creştere de 30% a vânzărilor de credite ipotecare şi o creştere de două cifre în segmentele corporate şi IMM. Spre deosebire de tendinţa la nivel naţional valabilă şi în 2021, mai mult de 180 de sucursale fiind închise, OTP Bank a continuat să se extindă şi am reuşit să deschidem două noi sucursale. În acelaşi timp, angajăm noi colegi. De la începutul pandemiei, ne-am mărit echipa cu mai mult de 300 de oameni şi nu ne vom opri aici, deoarece acest fapt ne ajută să ne creştem capacitatea de deservire a clienţilor.De asemenea, ne dorim creşterea numărului de clienţi OTP Bank şi, în acest sens, investim la nivel naţional în campanii de marketing, în proiecte de dezvoltare, noi sucursale şi soluţii de digitalizare. Această strategie sprijină obiectivul nostru de creştere a portofoliului de clienţi, nivelul de satisfacţie al acestora şi volumul de credite. Dar nu ne concentrăm doar pe creditare. În ceea ce priveşte rezultatele financiare OTP Bank, avem ca obiectiv productivitatea investiţiilor pe termen lung şi satisfacţia clienţilor.AGERPRES: Care a fost impactul pandemiei Covid asupra băncii şi până când estimaţi ca se va simţi?GyulaFater: În 2020, pandemia a lovit pe nepregătite şi a afectat planurile tuturor. Ca urmare, banca a înregistrat un profit de 22 milioane lei, în scădere faţă de 2019, din cauza creşterii costurilor de risc generate de pandemia Covid-19, iar provizioanele aferente riscului de creditare au crescut cu 80% pe fondul incertitudinilor determinate de pandemie. Aşadar, ca măsură de siguranţă în acest context, am evaluat riscurile şi am pregătit planul ca OTP Bank să performeze, constituind provizioane suplimentare pentru acoperirea riscurilor potenţiale cauzate de pandemie. Un răspuns a fost creşterea operaţiunilor locale şi o majorare cu 20% a portofoliului de credite, în timp ce cota de piaţă pe segmentul creditelor a urcat la 4%, la 9 luni din 2021.Aceste rezultate ne-au ajutat să finanţăm economia locală, să amânăm plata ratelor la timp, să oferim finanţare companiilor mici şi mari. În plus, am continuat să deschidem noi sucursale, am digitalizat serviciile bancare şi am mărit echipa cu 300 noi colegi.Aşadar, din perspectiva planurilor OTP Bank, am terminat bine anul 2020 şi, pentru 2021, rezultatele sunt, de asemenea, încurajatoare. În trimestrul al treilea al anului trecut, OTP Bank a avut un profit operaţional în creştere cu 29% faţă de T3 2020. De asemenea, în primele nouă luni am avut o creştere constantă de două cifre pentru portofoliile de credite şi depozite, precum şi în cazul numărului de clienţi. Aş vrea să punctez faptul că majoritatea clienţilor noştri nu se confruntă cu probleme mari, iar dintre sectoarele de activitate unde clienţii OTP Bank au avut rezultate bune în 2020 se numără agricultura (creşterea animalelor şi procesarea cărnii), construcţiile (infrastructura), energie, real estate şi producţie (materiale de construcţii, dezinfectanţi şi ambalaje). De asemenea, sunt şi clienţi care vor să se extindă şi au planuri de investiţii şi, în acest sens, au solicitat împrumuturi în 2021. Aşadar, semnele în piaţă sunt pozitive. Consider că economia, în general, sistemul bancar şi OTP Bank România, în particular, vor reuşi să depăşească cu bine această situaţie. Însă, bineînţeles, toţi suntem în continuare într-o stare de prudenţă faţă de ce va urma, iar noi, la OTP, suntem pregătiţi temeinic să putem funcţiona şi performa în orice scenariu.