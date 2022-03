Hackerii ruși au postat un filmuleț în care Zelenski cere ucrainenilor să depună armele/ Președintele Ucrainei a negat imediat

Un videoclip fals cu preşedintele Volodimir Zelenski, în care acesta pare că cere trupelor ucrainene să depună armele, a fost distribuit intenns pe reţelele sociale, potrivit BBC.

O captură din videoclip a apărut pe site-ul canalului de televiziune ucrainean Ukraina 24, iar textul mesajului a fost, de asemenea, difuzat la televizor.

„Dragi ucraineni, stimaţi apărători, s-a dovedit că a fi președinte nu este atât de ușor. Sunt obligat să iau decizii dificile. Iniţial am decis să recuperez Donbasul. E timpul să vă privesc în ochi: Nu mi-a ieșit. Situaţia s-a înrăutățit mult mai mult. Nu mai există cale de întoarcere, cel puţin, pentru mine. Iar acum, iau decizia de a-mi lua rămas-bun de la voi. Vă sfătuiesc să depuneţi armele şi să vă întoarceţi la familiile voastre. Nu trebuie să muriţi în acest război. Vă sfătuiesc să trăiţi, iar eu am de gând să procedez la fel” - este mesajul fake atribuit lui Volodimir Zelenski.

Ukryina 24 a informat într-un comunicat că site-ul oficial şi reţeaua telex au fost sparte. Site-ul a fost inaccesibil, dar funcţionarea sa a fost apoi restabilită.

Zelenski a precizat că videoclipul este fals, într-o postare pe Instagram, spunând că ”poate sugera doar militarilor ruşi să depună armele şi să plece acasă”.

Înregistrarea video a fost probabil realizată folosind tehnologia deepfake pentru a modifica materialul video. De obicei, se înlocuieşte faţa unei persoane cu o alta, având rezultate realiste.

Deşi buzele lui se mişcă în sincron cu sunetul, capul lui Zelenski pare deplasat şi nici vocea nu sună ca a lui.

#Ukraine Hackers published a deep fake of @ZelenskyyUa urging citizens to lay down their arms. He responded immediately:

"If I can offer someone to lay down their arms, it's the Russian military.Go home.Because we're home. We are defending our land, our children & our families." pic.twitter.com/TiICf3Z5Te