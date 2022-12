Hagi a răbufnit după umilința de la Sibiu: 'Am primit o lecţie foarte importantă!'

Gheorghe Hagi, managerul echipei Farul Constanţa, a declarat sâmbătă, după meciul pierdut la scor, 0-4, cu FC Hermannstadt, că formaţia sa trebuie să revină cu picioarele pe pământ, relatează News.ro.

”Felicitări pentru echipa gazdă! Avem mult de reflectat şi de gândit. Am făcut lucruri foarte bune până azi, vom vedea ce se va întâmpla de mâine. Când eşti lent şi previzibil nu ai cum să depăşeşti nici o apărare. Mai ales de la mijloc în atac, trebuie să schimbi vitezele, să fii agresiv, să joci altfel, dacă nu reuşim asta, mai bine să tăcem.

Mă îngrijorează ce am văzut astăzi la meci. Am luat gol în minutul 2. Nu o iau ca pe un duş rece, că nu prea-mi place apa rece. Eu o iau că trebuie să revenim cu picioarele pe pământ, suntem pe primul loc, avem cele mai multe goluri marcate, am primit însă o lecţie foarte importantă pentru mine, şi voi reflecta.

O să facem o evaluare foarte acută, ca la doctor, în iarnă, şi vom merge înainte”, a declarat Gheorghe Hagi.

Echipa FC Hermannstadt a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia Farul Constanţa, într-un meci din etapa a 20-a a Superligii. Este cea mai categorică înfrângere a Farului în acest sezon, în care este lider în Superligă.