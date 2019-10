Hagi, despre Simona Halep: 'Am văzut-o în primul meci a arătat foarte bine, e puternică, are experienţă'

Antrenorul formaţiei Viitorul, Gheorghe Hagi, crede că Simona Halep este matură, are experienţă şi este puternică din toate punctele de vedere, fiind o sportivă de nivel mondial, potrivit news.ro.

Hagi a fost întrebat joi, într-o conferinţă de presă, dacă Simona Halep se poate califica în semifinalele Turneului Campionilor, spunând că a văzut doar primul meci al jucătoarei noastre de la turneul de la Shenzhen, victoria în faţa Biancăi Andreescu.

Citește și: Renate Weber iese la rampă! ‘Este pompoasă şi nefericită’

“Am văzut-o foarte bine în primul meci, nu am văzut meciul doi, dacă nu m-am uitat nu a făcut bine. Am văzut-o în primul meci a arătat foarte bine, e puternică, are experienţă, când vorbim de Simona, vorbim de a deveni cea mai bună, adică să câştige. Depinde de ea, depinde de momentul ei, ea deja e un sportiv cunoscut, puternic, la nivelul cel mai înalt, mondial. Aşa că nu mai suntem să vorbim de Simona la început, acum ea e consacrată, experimentată, a devenit şi mai în vârstă puţin faţă de celelalte, are de toate acum. Ea are grijă de ea, ea ştie ce îi trebuie, e matură, e puternică aşa o văd eu, e puternică din toate punctele de vedere. Tot ce face ea îmi arată un sportiv foarte puternic”, a afirmat Hagi.

Simona Halep joacă vineri, nu mai devreme de ora 14.00, împotriva Karolinei Pliskova la Turneul Campionilor, învingătoarea din acest meci urmând să se califice în semifinalele competiţiei.