Gheorghe Hagi, antrenorul lui FC Viitorul, a declarat, sâmbătă, la conferința de presă premergătoare partidei cu FC Voluntari, că echipa sa are probleme cu finalizarea fazelor de atac, potrivit Mediafax.

”E un meci în deplasare, ne gândim la cele trei puncte, trebuie să marcăm, din păcate în ultimele 2 meciuri nu am marcat. Cred că acolo s-a făcut diferenţa negativă, în ultimii 30 de metri nu am mai fost penetranţi, nu am combinat şi am avut de suferit la finalizare. În rest, eu zic că lucrurile au fost în regulă, lăsând la o parte anumite aspecte personale. Cu Voluntari e un meci greu, chiar dacă e o echipă pe ultimul loc, are un antrenor experimentat, un antrenor foarte bun, mijlocaşi foarte buni şi sperăm ca noi să o facem mai bine ca ei pentru că avem nevoie de victorie, de trei puncte”, a declarat Hagi la conferința de presă.

Gheorghe Hagi este nemulțumit de elevii săi pentru că aceștia se accidentează foarte ușor, în ciuda faptului că nu mai au atât de multe meciuri: ”Nu îmi place că unii jucători se accidentează aşa de uşor. Cred că am jucat puţin în această toamnă, am ieşit din Cupă, le-am şi zis astăzi că nu văd motive de ce unii au căzut aşa accidentaţi. Adică, Eric să lipsească două luni şi ceva sau trei luni. Şi iar are o problemă, după ce a avut o problemă. Asta e, ce să fac? Trebuie să mă adaptez la ce am, ce îmi rămâne şi să joc cu Louis Munteanu de 2002”.

Partida dintre FC Viitorul și FC Voluntari va avea loc luni, începând cu ora 20:30.