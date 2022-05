Hagi (Farul), înaintea partidei cu FC Voluntari - Trebuie să marcăm goluri, în ultima perioadă nu am înscris şi nu e bine

Antrenorul echipei de fotbal Farul Constanţa, Gheorghe Hagi, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa trebuie să înscrie în meciul cu FC Voluntari de sâmbătă deoarece nu a mai marcat de peste o lună, informează Agerpres.

Farul a marca ultima oară în 4 aprilie, în partida din deplasare cu FC Argeş, câştigată cu 2-0.

"FC Voluntari este o echipă care se apără foarte bine, e disciplinată şi puternică. Are un contraatac foarte bun şi e foarte bună la fazele fixe. Noi sperăm să repetăm ultimul meci cu ei de acasă (n.r. - Farul - FC Voluntari, scor 3-0, în 12 februarie), când am construit bine, mingea a circulat foarte bine, am combinat foarte bine... atunci a fost un meci reuşit al nostru, am marcat şi trei goluri. Sperăm să facem un meci la fel de bun ca ultimul cu ei şi să marcăm goluri. În ultima perioadă nu am marcat şi nu e bine. Indiferent cu cine jucăm noi ar trebui să marcăm. Pentru că nouă ne place să atacăm şi când ataci trebuie să te gândeşti la gol", a spus Hagi.

Tehnicianul speră să le facă o bucurie spectatorilor care vor veni la stadion printr-o victorie în meciul de sâmbătă. "Cei de la Voluntari au atuurile lor, aşa că va fi un meci interesant. Spectatorii care vor veni la stadion se vor bucura de fotbal. Noi încercăm să le aducem o victorie şi să îi facem fericiţi", a precizat el.

"Mai sunt trei meciuri, două dintre ele acasă şi unul în deplasare. Vom încerca să luăm cât mai multe puncte. Pentru că noi jucăm numai la victorie. La anul ne dorim să progresăm, să devenim mai buni. Pentru că obiectivul este să devenim una dintre cele mai bune echipe din ţară", a adăugat Gheorghe Hagi.

Echipa de fotbal Farul Constanţa întâlneşte, sâmbătă, de la ora 17:30, pe Stadionul Central din cadrul Academiei Gheorghe Hagi din Ovidiu, formaţia FC Voluntari, într-o partidă contând pentru etapa a 8-a a play-off-ului Ligii I.