Hagi, furios după egalul cu Hermannstadt: 'Prima repriză, catastrofală. Asta nu e echipa mea'

Tehnicianul Gheorghe Hagi a declarat, vineri seară, după remiza înregistrată de FC Viitorul în meciul cu Hermannstadt, scor 1-1, că este foarte supărat pe jucătorii săi, el menţionând că prima repriză a fost catastrofală, anunță news.ro.

”Meci slab. Un meci slab şi atât. Am jucat slab din păcate, de la un meci la altul, de-aia am stat cu ei în şedinţă acum. Sunt foarte supărat pe ei, din toate punctele de vedere. Din păcate, sunt supărat în special pe prima repriză, ce am văzut pentru mine a fost o repriză catastrofă. Le-am şi zis că nu se poate aşa ceva. Asta nu e echipa mea, nu poţi să ai asemenea atitudine, atât de lenţi, atât de previzibili, e greu să înţeleg, dar asta e”, a spus Hagi, potrivit telekomsport.ro.

Formaţia FC Viitorul a remizat, vineri seară, în deplasare, scor 1-1, cu echipa Hermannstadt, într-un meci din etapa a XVI-a a Ligii I, marcat de ratarea a două penaltiuri. Au înscris Debeljuh ‘45+1 pentru gazde şi Achim ’14 (penalti) pentru oaspeţi.