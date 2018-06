Halep, emoționată până la lacrimi le răspunde fanilor: 'Nu pot să vă mulțumesc îndeajuns. Cu multă dragoste, Simo'

Simona Halep, liderul WTA, a postat, duminică, pe Twitter, un mesaj prin care le mulţumeşte tuturor celor care şi-au manifestat susţinerea pe reţelele de socializare, după câştigarea turneului de la Roland Garros.

Traian Băsescu s-a dezlănțuit la adresa lui Dragnea, după mitingul PSD: 'Statul paralel? Eu l-am făcut, iar Dragnea l-a lins'

„Cuvintele nu pot descrie cât de fericite au fost ultimele 24 de ore pentru mine. Am citit atât de multe mesaje şi postări de pe reţelele de socializare care m-au emoţionat până la lacrimi, încât nu pot să vă mulţumesc îndeajuns. Îmi cer scuze pentru momentele dificile de pe traseu, dar într-un final am reuşit! Cu multă dragoste, Simo”, este mesajul lui Halep.

Simona Halep, locul I WTA, a câştigat, sâmbătă, turneul de la Roland Garros, după ce a învins-o, în finală, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1, pe americanca Sloane Stephens, locul 10 WTA. În urma acestui succes, primul din carieră la un grand slam, Halep a devenit prima jucătoare română care câştigă un "major", după Virginia Ruzici, care s-a impus, în 1978, tot la French Open.

Words can’t describe how happy the last 24 hours have been for me. I’ve read so many messages & social media posts that’ve brought tears to my eyes that I can’t thank you enough. Sorry for a few bumps along the way