Halle Berry va juca în „John Wick: Chapter 3”

Actriţa Halle Berry i se va alătura lui Keanu Reeves în cel de-al treilea film al francizei cinematografice „John Wick”, care va fi regizat de Chad Stahelski, cineastul care s-a aflat în spatele camerelor şi pentru primele două pelicule ale seriei, scrie hollywoodreporter.com, potrivit news.ro.

„John Wick: Chapter 3” va prezenta continuarea acţiunii din cel de-al doilea film al seriei, în care personajul principal, un fost asasin, încearcă fără succes să trăiască o viaţă liniştită, pentru capturarea lui fiind stabilit preţul de 14 milioane de dolari.

Detalii despre personajul pe care îl va interpreta Berry nu au fost dezvăluite încă, dar surse apropiate producţiei susţin că ea nu va juca un rol negativ.

Scenariul a fost scris de Derek Kolstad, Chris Collins, Marc Abrams şi Shay Hatten.

Filmul va fi produs de Basil Iwanyk şi Erica Lee, prin compania Thunder Road Pictures, în colaborare cu 87Eleven Productions.

Halle Berry şi Keanu Reeves au lucrat împreună cel mai recent în filmul de acţiune „The Kingsman: The Golden Circle”.

Din distribuţia filmului „John Wick: Chapter 3” vor mai face parte Anjelica Huston, Asia Kate Dillon, cunoscută din serialul „Orange Is the New Black”, Mark Dacascos („Hawaii Five-0” şi „Agents of S.H.I.E.L.D.”) şi Jason Mantzoukas („Brooklyn Nine-Nine”). Laurence Fishburne, Ian McShane şi Lance Reddick îşi vor relua rolurile în cel de-al treilea film al seriei.

Halle Berry, născută pe 14 august 1966, este singura artistă afroamericană care a câştigat premiul Oscar al categoriei „cea bună actriţă în rol principal”, pentru interpretarea din filmul „Puterea dragostei/ Monster's Ball" (2001). Ulterior, vedeta americană s-a remarcat şi în alte pelicule de succes, precum filmele din franciza „X-Men”, „Să nu mori azi/ Die Another Day”, „Gothika”, „Valul întunecat/ Dark Tide” şi „Atlasul norilor/ Cloud Atlas”. În 2007, actriţa a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood pentru contribuţiile sale la indusria de film.

Keanu Charles Reeves, născut pe 2 septembrie 1964, este un actor, regizor, producător şi muzician canadian. El a devenit cunoscut pentru apariţia sa în filme de succes precum comedii din franciza „Bill and Ted” (1989 - 1991), thrillere precum „Point Break” (1991), „Speed” (1994), cele două filme lansate din franciza „John Wick”, thrillerul psihologic „The Devil's Advocate (1997)”, thrillerul „Constantine” (2005) şi serialul de acţiune SF „The Matrix” (1999–2003). El a mai apărut în drame precum „Dangerous Liaisons (1988), „My Own Private Idaho” (1991), „Little Buddha” (1993), precum şi „Dracula” (1992), după romanul omonim al lui Bram Stoker. În 2005, actorului a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood.