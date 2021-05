Halterofila Laurel Hubbard din Noua Zeelandă ar putea fi primul sportiv transgender din istoria Jocurilor Olimpice

Halterofila din Noua Zeelandă, Laurel Hubbard, în vârstă de 43 de ani, care a concurat în competițiile masculine în tinerețe, ar putea deveni primul sportiv transgender care va concura la Jocurile Olimpice, organizate în vară la Tokyo.

Comitetul Național Olimpic din Noua Zeelandă (NZOC) confirmă că, în cadrul sistemelor de calificare revizuite de către federațiile internaționale, mai mulți halterofili din Noua Zeelandă, inclusiv atleta transgender Laurel Hubbard, vor primi o cotă pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, scrie Smartradio.ro.

Sprijin din partea Comitetului olimpic din Noua Zeelandă

Halterofila, listată inițial drept Gavin, a fost prima sportivă transgender care a concurat la Jocurile Commonwealth-ului din Gold Coast, Australia, în 2018, unde s-a accidentat la cot.

Laurel Hubbard, în prezent locul 16 în lume la categoria super-grea (peste 87 kg), îndeplinește criteriile de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie – 8 august), care specifică în mod special ca nivelul de testosteron să fie menținut sub 10 nanomoli pe litru, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni. Această regulă stabilită de Comitetul Olimpic Internațional (IOC) este urmată și de Federația Internațională de Haltere (IWF).

În timp ce selecția de haltere din Noua Zeelandă nu a fost încă anunțată, oficialii au indicat că Laurel Hubbard are șanse mari să îndeplinească criteriile de calificare, care au fost simplificate de IWF din cauza pandemiei Covid.

Halterofila, în vârstă de 43 de ani, a primit întotdeauna un sprijin puternic din partea Comitetului Olimpic din Noua Zeelandă, dar participarea sa la Jocurile Olimpice de la Tokyo nu va pune capăt dezbaterii privind participarea sportivilor transgender.

„Laurel a respectat cerințele Comitetului Olimpic și a dovedit că acum este femeie, așa că trebuie să-i dăm o șansă și să-i permitem să continue”, a explicat în 2018 Paul Coffa, secretar general al Federației de haltere din Oceania, pentru a-i apăra participarea.

Dar Federația Australiană de Halterofili a încercat să o oprească să participe, spunând că musculatura și puterea pe care a dezvoltat-o pe când era încă bărbat i-au oferit un avantaj fizic, indiferent de nivelul de testosteron.

Laurel Hubbard a explicat în 2017 la Radio Noua Zeelandă că a vrut doar să concureze într-un sport pe care îl iubește și nu îi pasă de critici.

„Eu sunt cine sunt. Nu vreau să schimb lumea. Vreau doar să fiu eu însumi”, a explicat ea.

