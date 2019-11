HALUCINANT Au amplasat TOMBEROANE DE GUNOI pe post de urne de vot: Explicația ambasadoarei - FOTO

Ambasada României în Olanda a postat, pe Facebook, fotografii din secțiile de votare unde au fost amplasate tomberoane de gunoi drept urne de vot și care au fost decorate cu baloane în culorile tricolorului.

„A doua zi de votare în străinătate a început deja. Sâmbătă, 23 noiembrie, puteți vota între orele 7.00 si 21.00. Cea mai apropiata secție de votare o găsiți pe http://www.mae.ro/maps/4083.

Vă așteptăm la oricare dintre cele 25 de secții de votare din Olanda!! #AlegeriPrezidențiale2019 #VotStrăinătate”, se arată în postare de pe pagina de Facebook a ambasadei României în Olanda.

La începutul lunii noiembrie, ambasadorul României în Olanda, Brândușa Predescu, a postat pe rețeaua de socializare o fotografie cu urnele de vot din secțiile din Olanda pentru votul la alegerile prezidențiale.

„Nu, aceasta nu este o pubela. Aceasta este o urna de votare din Olanda. Toate primariile oraselor olandeze folosesc astfel de dispozitive pe post de urne de vot. Si nimeni nu ridica din sprancene.

In astfel de urne, puse la dispozitie de primarii, votam astazi in 25 de sectii organizate in 6 orase diferite din NL”, a scris Brândușa Predescu, pe Facebook.

Un număr de 271.371 de români au votat la secțiile organizate în străinătate până sâmbătă, ora 18.00, iar 17.503 sunt votanți prin corespondență, la cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, potrivit BEC. Comparativ, la aceeași oră, la primul tur au fost 207.287.