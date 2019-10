HALUCINANT UNESCO a decis să pună lenjerie intimă sculpturilor din marmură, în sediul de la Paris, pentru a nu răni sensibilitatea publicului - VIDEO

UNESCO i-ar cerut artistului plastic Stéphane Simon să acopere sexul unor nuduri din marmură expuse la sediul organizației din Paris, pentru "a nu răni sensibilitatea publicului", iar acesta a optat să facă acest lucru cu ajutorul unor piese de lenjerie intimă, potrivit Le Figaro.

Într-un editorial semnat de Sophie Coignard în ediția din 14 octombrie a publicației franceze Le Point, aceasta a scris despre "surpriza dezagreabilă" rezervată vizitatorilor care au vizitat sediul UNESCO cu ocazia Zilelor Patrimoniului, pe 21 septembrie.

Două nuduri create de Stéphane Simon, parte a proiectului "In Memory of Me", au fost îmbrăcate în lenjerie intimă, "pentru a nu răni sensibilitatea unor persoane".

Informația a provocat indignare pe rețelele de socializare online, internauții denunțând absurdul situației.

Potrivit site-ului Libération CheckNews, totul ar fi pornit de la o neînțelegere între Stéphane Simon și UNESCO.

"A fost abordată chestiunea nudității statuilor", a declarat artistul. "Înțeleg că poate deranja. Atunci am propus ca, de Zilele Patrimoniului, să stau în apropierea statuilor, cu un cearșaf și, în funcție de vizitatori, să acopăr sexul statuilor", a mai povestit acesta.

Propunerea nu a fost înțeleasă de cei de la UNESCO. Potrivit lui Stéphane Simon, conducerea organizației l-a rugat cu câteva zile înainte de eveniment să confirme că a prevăzut să acopere permanent sexul statuilor. Cu o zi înainte de sărbătoare, artistul, "consternat", a propus să își îmbrace statuile cu piese de lenjerie intimă.

Contactați de presa franceză, reprezentanții UNESCO au spus că "nu le-au impus nimic artiștilor", recunoscând totodată că este vorba despre "o eroare".

"Dacă subiectul ne-ar fi fost adus în vedere, am fi putut să îi spunem artistului că putea, dacă dorea, să nu le pună lenjerie intimă", potrivit reprezentanților directorului general al UNESCO, Audrey Azoulay.

