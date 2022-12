Handbal feminin: Jennifer Gutierrez va juca din vară la CSM Bucureşti

"Sunt foarte fericită că voi avea oportunitatea de a mă alătura acestui mare club! Este o echipă pe care o urmăresc atentă, deja de câţiva ani, care are în componenţă multe jucătoare pe care le admir! Abia aştept să facem lucruri mari împreună şi să cucerim toate titlurile posibile! Hai, CSM!", a transmis internaţionala iberică.Mutarea a fost determinată de retragerea din activitatea competiţională a franţuzoaicei Siraba Dembele la finalul sezonului.Jennifer Gutierrez şi-a dat acordul pentru un contract pe două sezoane.În vârstă de 27 de ani, Jennifer Gutierrez are deja în palmares o medalie de argint la Mondialul din 2019 alături de reprezentativa Spaniei, a fost golghetera campionatului Spaniei în sezonul 2019/20 şi joacă din vară la CS Rapid.Anterior a mai evoluat la CB Elche, Rincon Fertilidad Malaga, Mecalia Atletico Guardes şi Borussia Dortmund.CSMB a anunţat recent că tânăra extremă dreapta Mihaela Mihai şi-a prelungit contractul cu trei ani, până în 2026, extrema stânga Alexandra Dindiligan a semnat pe încă doi ani, interul stânga norvegian Emilie Hegh Arntzen şi-a prelungit înţelegerea cu încă un an, portarul norvegian Marie Davidsen va continua încă doi ani, iar centrul sloven Elizabeth Omoregie şi-a prelungit înţelegerea şi pentru sezonul viitor.De asemenea, şi antrenorii Adrian Vasile şi Iulia Curea şi-au prelungit contractele cu clubul, care a transferat-o şi pe coordonatoarea de joc Andreea Rotaru.CSM le-a transferat pentru sezonul viitor pe interul dreapta polonez Monika Kobylinska (Brest Bretagne Handball) şi pe pivotul norvegian Vilde Mortensen Ingstadt (Team Esbjerg).