Handbal masculin/ Dinamo dă marea lovitură - A semnat cu antrenorul care a câștigat sezonul trecut Liga Campionilor

Tehnicianul spaniol a spus că weekend-ul trecut, când a reuşit câştigarea Ligii Campionilor cu Barcelona, a fost unul fantastic pentru cariera sa.

"Îmi pare rău că nu vorbesc în română, dar vă promit că în doi-trei ani... nu, în cinci luni cred, voi învăţa română. Acest weekend a fost fantastic pentru mine, am vorbit foarte mult, a fost un weekend cu emoţii. Pentru mine, când preşedintele clubului Dinamo m-a întrebat dacă vin în România, m-am gândit că este o experienţă nouă, o provocare pentru mine, care îmi va schimba absolut total viaţa. Apoi am vorbit cu soţia şi am decis să facem aceste schimbări. Este foarte important pentru mine că toată lumea doreşte să muncească aici. Eu promit că voi munci foarte mult, pentru că avem nevoie de muncă, de muncă şi iar muncă pentru a câştiga", a declarat tehnicianul spaniol.



Pascual a afirmat că are mulţi prieteni în România, iar în ceea ce priveşte noua sa formaţie a precizat că va avea nevoie de o analiză pentru a vedea stadiul actual: "Am mulţi prieteni aici şi când a apărut această posibilitate am spus de ce nu. Trebuie să vedem exact unde suntem şi unde vom juca, pentru că acum nu ştim dacă echipa va juca în Champions League sau nu. Cred că este o decizie importantă, suntem la mâna a federaţiei europene. Am văzut multe meciuri ale echipei Dinamo în acest sezon, chiar şi în cupele europene. Pentru mine contează cel mai mult forţa echipei, nu jucătorii în parte".

Preşedintele CS Dinamo, Ionuţ Popa, a afirmat că a venit momentul ca România să importe expertiză din străinătate: "Xavi Pascual va avea un contract pe 3 ani cu CS Dinamo şi îi mulţumim pentru alegerea făcută. Cum noi în trecut exportăm know-how, a venit momentul să importăm acum".

La eveniment a participat şi Ministrul de Interne, Lucian Bode, care i-a înmânat lui Pascual placheta de onoare a Ministerului Afacerilor Interne, afirmând că aşteaptă ca spaniolul să câştige Liga Campionilor şi cu Dinamo.

"Îi urez şi eu bun venit în marea familie a clubului Dinamo marelui sportiv Xavi Pascual, unul dintre cei mai titraţi antrenori de handbal din lume. Bine aţi venit, excelenţă! Nu cred că greşesc când afirm că opţiunea domnului Pascual pentru Dinamo nu este deloc întâmplătoare, pentru că un performer alege întotdeauna locul unde performanţa este confirmată. Îl avem alături de noi şi îi suntem recunoscători pentru această alegere, deoarece avem alături de noi unul dintre cei mai valoroşi antrenori care au fost vreodată în România, fapt confirmat de recentul trofeu al Ligii Campionilor, cucerit de Barcelona. Aşteptăm un titlu similar şi în palmaresul echipei de handbal Dinamo. Faptul că Xavi Pascual se alătură clubului Dinamo este în opinia mea primul pas pentru împlinirea unui astfel de proiect îndrăzneţ. Faptul că s-a întors pentru a antrena din nou în ţara noastră ne dă speranţe că suntem părtaşi la împlinirea unui deziderat", a afirmat Bode.



Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a afirmat că Dinamo are acum şansa de a realiza un obiectiv precum câştigarea Ligii Campionilor: "Nu e uşor de realizat un obiectiv precum câştigarea Ligii Campionilor, dar, de vreme ce domnul Pascual a realizat acest lucru, sunt destule elemente care să ne dea încredere că va reuşi. Academiile care s-au deschis la Clubul Sportiv Dinamo şi la care copiii au început să vină sunt un exemplu de urmat şi sunt convins că prin această competiţie care se va realiza între cele mai mari cluburi din România vom vedea în viitor performeri pentru România. Este un moment important pentru a aduce din nou know-how în ţară. Sunt convins că aşa cum domnul Pascual vine cu acest know-how de la cel mai înalt nivel mondial, şi celelalte discipline din România vor urma acest exemplu. Deja se întâmplă acest lucru la canotaj, la judo şi în alte discipline".

Xavi Pascual (53 de ani), fost selecţioner al naţionalei României între 2016 şi 2018, are o carieră remarcabilă, derulată integral la gigantul FC Barcelona, cu care a câştigat tot ce se putea câştiga.



Născut pe 8 martie 1968, chiar la Barcelona, Xavi Pascual a fost handbalist până în 2006, evoluând pe postul de portar. Două sezoane (1986-1987 şi 1988-1989) a îmbrăcat tricoul blau-grana.



Din 2006 şi-a început cariera de antrenor la Barca, responsabil mai întâi cu pregătirea portarilor, apoi ca antrenor secund. Pe 9 februarie 2009, Pasqui a preluat funcţia de antrenor principal la FC Barcelona, când clubul catalan a decis să îl înlocuiască pe Manolo Cadenas.



În 12 ani de activitate la cel mai înalt nivel, lucrând cu mulţi dintre marii jucători ai lumii, Xavi Pascual a cucerit toate trofeele posibile. Recordul l-a stabilit în sezonul 2014/2015, când Barcelona, cu el la timonă, a câştigat şapte trofee, inclusiv Liga Campionilor.



În sezonul 2020-2021 al Ligii Campionilor, el a fost declarat cel mai valoros antrenor al competiţiei.



Palmaresul său ca antrenor la FC Barcelona cuprinde 5 titluri de campion mondial al cluburilor, 3 trofee ale Ligii Campionilor, 11 titluri naţionale (Liga ASOBAL), 10 Cupe ale Regelui, 10 Supercupe ale Spaniei, 10 Cupe ale Spaniei, 3 Ligi ale Pirineilor, 8 Supercupe ale Cataloniei.



Xavi Pascual a preluat funcţia de antrenor principal de la Constantin Ştefan, căruia CS Dinamo i-a mulţumit pentru realizările din ultimele trei sezoane şi jumătate.



Dinamo a transferat recent patru jucători, pe francezul Cedric Sorhaindo, pe Alex Pascual, fiul antrenorului spaniol (ambii veniţi de la FC Barcelona), pe tunisianul Kamel Alouini, pe germanul Christian Dissinger.