Hanga (BVB): Ne dorim foarte mult să vedem aprobată Strategia pentru dezvoltarea pieţei de capital, să o vedem implementată

Strategia pentru dezvoltarea pieţei de capital a fost publicată recent, iar aceasta este foarte importantă şi ne dorim să o vedem aprobată şi să trecem la implementarea ei, a declarat, vineri, preşedintele Bursei de valori Bucureşti, Radu Hanga, potrivit Agerpres.

"Mă bucur că vorbim în contextul în care tocmai avem publicată o strategie pentru dezvoltarea pieţei de capital. Sunt o mulţime de discuţii legate de importanţa acesteia. Cred că noi la Bursa de Valori Bucureşti, sigur, mereu discutăm despre existenţa unei strategii, de cât de importantă este. Noi avem strategia noastră de dezvoltare, avem strategia care este aprobată de acţionarii bursei, care este bazată pe câţiva piloni importanţi, printre care sigur, investitori, educaţie, companii. Pe de altă parte, credem că bursa este parte a unui ecosistem, e parte a ecosistemului local şi este foarte important să lucrăm împreună cu ceilalţi stakeholderi importanţi de aici. Mă refer în principal la Guvernul României, la autorităţile care supraveghează piaţa, la sectorul bancar. (...) Deci, ca urmare, e foarte important că avem această strategie şi e foarte important că această strategie nu pleacă neapărat de la Bursa de Valori Bucureşti, ci pleacă de la Ministerul de Finanţe şi de la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu suportul OECD (Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică n.r)", a spus Hanga la conferinţa "Finanţarea Societăţilor Comerciale", organizată de Revista Patronatului Român.El a subliniat că această strategie se bazează pe trei piloni, unul care se referă la companii şi finanţarea acestora, al doilea la accesul investitorilor pe piaţă şi al treilea la componenta de infrastructură."Avem o strategie care acum este pusă în discuţie, care se bazează pe în principal pe trei piloni. Un pilon se referă la companii, finanţarea lor, accesul la piaţă şi facilitarea acestei finanţări. O altă componentă se referă la investitori, se referă la accesul investitorilor la piaţă, se referă la tehnologie, pentru că tehnologia devine tot mai importantă în a face legătura între investitori şi bursă. Şi avem componenta de infrastructură, tehnologie, care e acoperită de această strategie. Noi ne dorim foarte mult să o vedem aprobată, ne dorim foarte mult să trecem la implementarea ei. Sigur că da, am fost implicaţi în toate discuţiile care au avut loc între autorităţi şi OECD, care a acordat suportul în dezvoltarea strategiei şi unele din lucrurile care sunt trecute acolo. Suntem bucuroşi să spunem că se întâmplă, adică sunt proiecte în derulare la bursă, sunt proiecte în derulare cu suportul Ministerului de Finanţe, cu suportul Autorităţii de Supraveghere Financiară. Deci suntem într-un proces care care se dezvoltă", a punctat Hanga.Ministerul Finanţelor a anunţat, în urmă cu două săptămâni, printr-un comunicat, că a elaborat, în parteneriat cu ASF, Strategia naţională pentru dezvoltarea pieţei de capital din România în perioada 2022-2026, care ar urma să aducă la buget un plus de venituri de 2,7 miliarde de lei în acest an."Scopul primordial al Strategiei a fost construcţia unui set de măsuri de reglementare care să asigure un cadru coerent pentru dezvoltarea pieţei de capital. Elementele de îmbunătăţire cuprinse în strategie vizează facilitarea accesului la finanţare, precum şi simplificarea regulilor existente şi reducerea incertitudinilor juridice. Piaţa de capital este o alternativă bună şi, sperăm noi, prin această Strategie, una mult mai accesibilă pentru asigurarea necesarului de finanţare din partea mediului privat", declara Adrian Câciu, ministrul Finanţelor.Strategia a beneficiat de asistenţă tehnică acordată de Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi este conturată în jurul a nouă obiective: îmbunătăţirea condiţiilor pentru listarea pe piaţa de capital; creşterea lichidităţii pe piaţa secundară; promovarea, dezvoltarea şi creşterea unei pieţe active a IMM-urilor; promovarea economiilor în rândul investitorilor persoane fizice; creşterea rolului investitorilor instituţionali; facilitarea finanţării pe termen lung prin mecanisme de piaţă; susţinerea digitalizării şi a inovaţiei financiare; susţinerea dezvoltării pieţei locale de capital privat (private equity) şi de capital de risc (venture capital); stimularea investiţiilor verzi.Potrivit notei de fundamentare, orizontul de timp pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor a fost stabilit pentru fiecare obiectiv specific în parte, fiind avute în vedere, după caz, termene de implementare scurte (1 an), medii (2,5 ani) sau lungi (4,5 ani). Termenul limită pentru implementarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea pieţei de capital din România în integralitatea sa este 31 decembrie 2026.De asemenea, aceasta ar urma să aibă un impact financiar pozitiv asupra bugetului în anul curent şi în următorii ani. Astfel, în anul curent ar trebui să aducă la buget venituri de 2,7 miliarde de lei, din care 1,1 miliarde de lei din impozitul pe profit şi 1,6 miliarde de lei din impozitul pe venit. În anii următori ar trebui să genereze venituri la buget de 3,4 miliarde de lei, 3,8 miliarde de lei, respectiv 3,7 miliarde de lei.