Hans Klemm continuă criticile la adresa României: 'Există o mare nevoie de infrastructură'

Există o mare nevoie de infrastructură în România şi încă este dificil să ajungi în Transilvania, a declarat ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Hans Klemm, cu prilejul participării la o dezbatere organizată în cadrul Festivalului de Film şi Istorii Râşnov.

Acesta a mărturisit că i se pare "uimitor" cât de plin de viaţă este Braşovul în condiţiile în care nu beneficiază de autostradă, iar "sistemul de cale ferată ar putea fi îmbunătăţit", şi că, revenind în ultimii patru ani la Râşnov, a remarcat că şi acest oraş s-a transformat, dintr-unul "adormit", într-unul plin de viaţă.

"Este încă dificil să ajungi nu în Braşov, nu la Râşnov, ci în Transilvania în general. Există o mare nevoie de infrastructură în România. (...) Fără conexiuni rutiere, fără autostradă şi cu un sistem de cale ferată care poate fi îmbunătăţită, pentru mine, este uimitor cât de plin de viaţă este Braşovul", a declarat, pentru AGERPRES, Klemm.

Hans Klemm a participat sâmbătă, pentru a patra oară, la Festivalul de Film şi Istorii (FFIR) Râşnov, prima dată fiind prezent la ediţia din 2016, când a prezentat filmul "Selma", despre povestea lui Martin Luther King şi lupta lui pentru drepturile afro-americanilor, el menţionând că a fost impresionat de calitatea filmelor prezentate şi a dezbaterilor organizate, în ultimii patru ani, în cadrul evenimentului. Anul acesta, ambasadorul american a participat la dezbaterea "50 de ani de la aselenizare - Tehnologie, Politică, Propagandă".

Ambasadorul Israelului, David Saranga, prezent pentru prima dată la FFIR, invitat, de asemenea, la dezbaterea "50 de ani de la aselenizare - Tehnologie, Politică, Propagandă", a precizat pentru AGERPRES că, prin participarea la acest eveniment a dorit să interacţioneze cu tânăra generaţie.

"Am dorit să particip la acest festival pentru că am vrut să interacţionez cu generaţia tânără - aceasta este ideea principală - ca să le spun despre Israel, despre diferite aspecte ale ţării mele şi, pe de altă parte, să văd ce au ei de spus. Astăzi le-am prezentat abilităţile Israelului în ceea ce priveşte domeniul explorării spaţiale - deşi este o ţară mică, este foarte avansată când vine vorba de tehnologie, este una dintre puţinele ţări care a reuşit să trimită un satelit pe lună. Nu a fost făcut de guvern, ci de voluntari, de ingineri care s-au oferit voluntar să participe la acest proces şi, în final, ei au reuşit, noi am reuşit", a spus Saranga.

Potrivit ambasadorului israelian, Braşovul "este unul dintre cele mai frumoase oraşe din România" pe care îl vizitează ori de câte ori are ocazia.

Saranga a menţionat că turiştii israelieni sunt al doilea grup ca număr în România, după germani. "Mulţi vin la Bucureşti, iar una dintre destinaţii pe care o aleg este Braşovul. Le dă imaginea Europei - ei vin din Orientul Mijlociu - le dă posibilitatea să vadă Transilvania, este relativ aproape de Bucureşti, oferă peisaje frumoase, hoteluri, restaurante plăcute. Poţi auzi ebraica peste tot, pe străzi", a remarcat diplomatul israelian.

