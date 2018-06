Hans Klemm, cuvinte mari la adresa 'profesorului său de România': 'Era foarte exigent, dar în sens pozitiv. Ne încuraja să citim'

Hans Klemm l-a omagiat pe scriitorul şi teoreticianul român Matei Călinescu, joi, la standul SUA - ţară invitată de onoare la Bookfest -, povestind perioada petrecută ca student la Universitatea Indiana, despre discuţiile avute cu “profesorul său de România”, aşa cum îl numeşte, şi influenţa pe care acesta a avut-o asupra carierei sale viitoare. Ambasadorul SUA a rememorat lecturile esenţiale şi discuţiile cu profesorul din care a aflat pentru prima dată despre cultura, istoria şi muzica României, scrie news.ro.

Humanitas şi Ambasada SUA l-au omagiat pe scriitorul şi teoreticianul român Matei Călinescu, joi, la Bookfest, în cadrul evenimentului „Matei Călinescu, profesorul meu de România“. Seria de autor Matei Călinescu apare la editura Humanitas.

Standul SUA de la Bookfest arată ca o verandă a unei case americane din sud.

ULTIMA ORĂ - Zinedine Zidane a DEMISIONAT de la Real Madrid

Hans Klemm, ambasadorul SUA la Bucureşti, a punctat, în cadrul evenimentului dedicat scriitorului şi profesorului Matei Călinescu, că mai multe persoane au evidenţiat rolul pe care Ambasada SUA şi biblioteca americană de la Bucureşti l-au avut în anii 70-80, standul de la târg încercând să recreeze acest rol.

"Au fost o sursă de informare despre Statele Unite şi despre Vest, dar au fost şi ca un loc de refugiu pentru cei care erau interesaţi de evoluţiile din afara României sau care voiau să continue studiile în SUA, şi fără să exagerez, şi să scape pentru moment de presiunea pe care o simţeau pe străzile din Bucureşti”. “Prezenţa la Bookfest demonstrează interesul nostru continuu pentru viaţa literară şi culturală a României, în parteneriat cu Statele Unite”, a adăugat el.

“În 1980, intram ca student la Indiana University din Bloomington şi am urmat “Studii despre Europa de Vest”, un program interdisciplinar, care includea istorie, politică, dar şi literatură şi altele. În primul an, am ales să urmez un curs ţinut de profesorul Matei Călinescu. Cursul era însă mai mult despre literatura comparată", precizând că nu a mai găsit cursul pe internet.

“Cursul era despre influenţa ideologiilor moderne în era noastră în societate şi cultură până în 1980. Era despre Marx, despre Freud. A fost un curs greu pentru mine, trebuia să pregătim o lucrare. Pentru că urmam studii economice, am încercat să văd relaţia dintre dezvoltarea finanţelor şi arte, ceea ce şi Marx a studiat. teza pe care am scris-o a fost despre Italia secolelor IV - V, despre creşterea economică a Florenţei, Veneţiei şi Renaştere. (...) Am avut nevoie de mult ajutor pentru a-i da o formă. Astfel că am petrecut mult cu profesorul Călinescu la biroul său de la universitate. În timpul discuţiilor despre Marx şi cultură, am aflat câte ceva de la el despre România, despre istorie şi cultură. A fost pentru prima dată ca student să aflu despre România”, a relatat ambasadorul, precizând că Matei Călinescu i-a făcut cunoştinţă şi cu muzica românească.

Un fost consilier prezidențial s-a dezlănțuit după lovitura încasată de România: 'Condamnarea CEDO e o aberaţie'

“De exemplu, a încercat să-mi prezinte şi muzică românească şi m-a încurajat să cumpăr un album al lui Gheorghe Zamfir, muzician devenit popular în SUA atunci pentru coloana sonoră a unui film, cred că era “Picnic at Hanging Rock”. A fost prima dată când am făcut cunoştinţă cu România, printr-un român foarte inteligent”, îşi aminteşte diplomatul.

Hans Klemm şi-a amintit că profesorul “era foarte exigent, dar în sens pozitiv. Îşi încuraja studenţii să citească, şi citeam mult”.

“Am recitit pentru a mă pregăti pentru astăzi capitolul despre kitsch din "Cele cinci feţe ale modernităţii" (de Matei Călinescu - n.r.) Este senzaţională analiza, de remarcat şi umorul care răzbate puternic în discuţia sa despre diferitele forme de kitsch sau dezvoltarea definiţiilor. Citind-o mi-a amintit că am avut ocazia să o citesc când eram student”, mărturiseşte el.

Ambasadorul a continuat: “Am terminat cursul, am terminat universitatea, nu am mai păstrat legătura cu profesorul Călinescu şi am urmat cariera diplomatică, petrecând mare parte a timpului în Asia. Până când, în 2014-2015, preşedintele Obama m-a nominalizat să fiu noul ambassador în România. Această numire m-a încurajat să mă întorc la studiile mele cu profesorul Călinescu. Am încercat să aflu unde este, am aflat cu tristeţe că murise în 2009. Am citit mai mult despre el, ca să învăţ mai multe despre România. Am învăţat mai mult despre Matei Călinescu şi unul dintre cele mai emoţionate eseuri pe care le-am citit este despre moartea fiului său. Încă mă emoţionează. Am avut ocazia de a citi şi volume ale sale despre România secolului XX, despre personalităţile intelectuale, generaţia 1927 - Ionescu, Mircea Eliade, Mihail Sebastian, Emil Cioran”.

“Am citit şi reeditarea “De două mii de ani”, de Mihail Sebastian, publicată recent în engleză, care din nefericire nu cuprinde prefaţa semnată de Nae Ionescu. A fost o traducere bună, mi-a plăcut cartea, dar am învăţat multe despre romanul lui Mihail Sebastian după ce am citit eseul lui Matei Călinescu publicat în SUA. Ceea ce am simţit din acel eseu este înţelegerea imensă şi cunoaşterea pe care le avea Matei Călinescu cu privire la literatură şi pe care reuşea să le aducă în discuţie despre lucrările altor autori. Când mă gândesc la interacţiunea mea cu el, ca student, el fiindu-mi profesor, cel mai important este ce am învăţat de la el pentru atunci când a contat, când mă pregăteam pentru a prelua poziţia de ambasador. Îi sunt recunoscător lui, memoriei lui, moştenirii lăsate, prietenilor şi soţiei pentru generozitatea pe care mi-au arătat-o în ultimii trei ani, sub umbrela lui Matei Călinescu, pentru a mă ajuta să-mi reprezint ţara cât mai bine aici în România”, a încheiat Hans Klemm.

Scriitorul Ion Vianu, prezent la eveniment, a povestit cum parcurs primele etape ale vieţii, în liceu, alături de prietenul intim Matei Călinescu. Prietenia lor a durat 60 de ani.

“Când ne întâlneam o singură dată erau zile excepţionale şi negre”, după cum mărturiseşte Ion Vianu. “Am fost într-o legătură fuzională cu el încât ne şi îmbolnăveam de aceleaşi boli în acelaşi timp. Pe urmă viaţa ne-a diferenţiat”.

Radu Paraschivescu, scriitor şi traducător, a vorbit despre “The Life and Opinions of Zacharias Lichter”, ediţia americană,de curând publicată în prestigioasa colecţie NYRB (New York Review of Books) Classics, iar Adriana Călinescu, soţia lui Matei Călinescu, a făcut precizări despre cum a tradus volumul în engleză.

Moderator al discuţiei a fost Lidia Bodea, coordonatoarea seriei de autor Matei Călinescu de la Humanitas.