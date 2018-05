ULTIMA ORĂ - Zinedine Zidane a DEMISIONAT de la Real Madrid

Antrenorul Zinedine Zidane a organizat, joi, o conferinţă de presă neaşteptată, în care şi-a anunţat plecarea de la campioana Europei, Real Madrid. "Am decis să nu mai continui", a spus el.

"Am luat decizia de a nu mai continua ca antrenor al lui Real Madrid. Este un moment ciudat, dar această echipă are nevoie de o schimbare pentru a continua să câştige. Are nevoie de un alt speech, de un nou stil de muncă şi de aceea am luat această decizie.", a afirmat antrenorul de 45 de ani.

În vârstă de 45 de ani, tehnicianul francez a preluat Real Madrid în ianuarie 2016. În doar doi ani şi aproape cinci luni, el a câştigat nouă trofee cu formaţia madrilenă: de trei ori consecutiv Liga Campionilor, campionatul Spaniei în 2017, Supercupa Spaniei în 2017, Supercupa Europei în 2016 şi 2017, şi Cupa Mondială a cluburilor, în aceiaşi ani.

Zidane a fost unul dintre cei mai mari fotbalişti din istorie, evoluând la echipele Cannes, Bordeaux, Juventus şi Real Madrid. Cu naţionala Franţei, pentru care a jucat de 108 ori, Zidane a câştigat Cupa Mondială în 1998 şi Campionatul European în 2000.

Retras din cariera de fotbalist în 2006, el a preluat echipa a doua a clubului Real Madrid, în iunie 2014, înainte de a ajunge pe banca tehnică a formaţiei pe care a transformată într-o campioană absolută a Europei şi a lumii.