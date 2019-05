HAOS în Anglia: Ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul A DEMISIONAT: A spus că nu mai suportă nepriceperea premierului Theresa May

Andrea Leadsom a demisionat, miercuri seară, din funcţia de ministru britanic pentru Relaţia cu Parlamentul, în semn de protest faţă de abordarea premierului Theresa May privind Brexit, potrivit mediafax.

"Sunt mândră că am făcut parte din Guvernul britanic începând din anul 2016, mai întâi ca ministru al Mediului, iar în ultimii doi ani ca lider al Camerei Comunelor. (...). Am rămas în Cabinet pentru a contura şi a lupta pentru Brexit. Au existat unele compromisuri neconfortabile pe parcurs (...). Nu mai cred că abordarea noastră va avea ca rezultat aplicarea rezultatului referendumului (...)", a argumentat Andrea Leadsom în scrisoarea prin care anunţă demisia, informează cotidianul The Guardian. În Marea Britanie, funcţia de "lider al Camerei Comunelor" se referă la un membru al Guvernului responsabil de relaţia cu Parlamentul.

Citește și: Ieşirea violentă a lui Andrei Caramitru îi costă scump pe cei din USR-PLUS! Foştii votanţi rup rândurile

Theresa May este contestată din ce în ce mai puternic de colegii din Partidul Conservator şi i se cere demisia din cauza crizei Brexit. Theresa May, lider al Partidului Conservator şi prim-ministru, a refuzat până acum să demisioneze. Marea Britanie nu se va putea retrage din Uniunea Europeană dacă Acordul Brexit nu va fi aprobat de Camera Comunelor, a declarat marţi premierul Theresa May, explicându-le deputaţilor că aceasta este "ultima şansă". Theresa May le-a transmis membrilor Camerei Comunelor că au "ultima şansă" de a realiza Brexit, prin aprobarea proiectului Acordului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană. Premierul britanic a susţinut că va prezenta un "nou acord Brexit", care conţine noi garanţii privind drepturile angajaţilor, standarde în domeniul mediului, clauze privind frontiera irlandeză şi un "compromis" în domeniul vamal.

Citește și: Lăsată în afara Guvernului de Klaus Iohannis, Olguța Vasilescu sare la șeful statului! ‘În ciuda blocajelor’

Theresa May a atras atenţia că respingerea din nou a Acordului Brexit riscă să conducă la anularea ieşirii Marii Britanii din UE. Proiectul de Acord Brexit urmează să fie prezentat din nou spre aprobarea Camerei Comunelor la începutul lunii iunie. "Sunt introduse noi modificări semnificative pentru a proteja integritatea economică şi constituţională a Marii Britanii. Adevărul este că după trei încercări de obţinere a aprobării Parlamentului, nu vom putea părăsi Uniunea Europeană dacă nu vom avea un acord care să beneficieze de o susţinere largă a partidelor", a subliniat Theresa May.

Liderul de la Londra a semnalat că ar putea oferi Parlamentului şansa de a se pronunţa asupra organizării unui nou referendum dacă aprobă Acordul Brexit.

Citește și: Ruptură se mărește! Decizia Vioricăi Dăncilă care îl va enerva peste măsură pe Liviu Dragnea

Consiliul European a decis amânarea ieşirii Marii Britanii din UE până pe 31 octombrie 2019. Camera Comunelor a respins de trei ori Acordul negociat de Guvernul Theresa May cu Uniunea Europeană. În cazul în care Acordul ar fi aprobat, ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană ar urma să se producă imediat.

Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May şi Bruxelles prevede reciprocitate în privinţa libertăţii de circulaţie, o perioadă de tranziţie post-Brexit, menţinerea Marii Britanii în uniunea vamală, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord şi păstrarea aranjamentelor comerciale. Proiectul de acord este contestat de numeroşi politicieni britanici. Mai mulţi membri ai Guvernului de la Londra au demisionat ca protest faţă de acordul pe tema Brexit negociat cu Uniunea Europeană.