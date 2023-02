Haos în SUA: Joe Biden a fost huiduit puternic de către republicani. Președintele se bucură de scandal/ Video

Președintele SUA, Joe Biden, a rostit discursul anual despre ”Starea națiunii”, dar întreg momentul a fost extrem de tensionat. Președintele a vorvit despre datoria națională - o datorie despre care a spus că a fost acumulată în "200 de ani", dar care a crescut cu 25% în timpul ultimei administrații.

"Acestea sunt faptele, verificați-le", a spus Biden, în timp ce în sală au început huiduielile și discuțiile.

"Verificați!", a continuat el, în timp ce republicanii scandau și huiduiau.

Democrații au aplaudat, în timp ce republicanii au tăcut. Dar când președintele i-a acuzat pe unii republicani că vor să taie fondurile pentru Securitate Socială și Medicală, prostele au bubuit din nou.

Reprezentanta Marjorie Taylor Green s-a ridicat în picioare și a început să strige: "minți, minți!".

Președintele a declarat că a fost "bucuros să vadă" reacția, adăugând: "Îmi place controversa".

"Nu s-ar fi putut scrie un moment mai bun", a declarat un oficial de la Casa Albă.

"El primește energie de la publicul său", a spus oficialul.

Chaos ERUPTS during State of the Union after Joe Biden flat-out LIES about Republicans' Social Security plan @MTG calls him out, stands up and yells "LIAR!" at him on LIVE TV ???? pic.twitter.com/lJSNMi0BBH

MTG going off:



"Joe Biden is weak. Joe Biden can't stand up to China. Joe Biden cannot protect our country. He can't protect our borders and Joe Biden doesn't know anything he's talking about. That's the State of our Union." pic.twitter.com/EpCPv5Y7Mb