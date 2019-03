HAOS la First Bank. Angajații vorbesc de o adevărată politică de decimare printre specialiștii băncii. Se anunță concedieri colective/ UPDATE

UPDATE Citește aici răspunsul conducerii băncii pentru protestatari.

Situația de la First Bank (fost Piraeus Bank) pare a fi dificilă. Angajați ai băncii ai ieșit în stradă pentru a protesta împotriva politicii agresive a noii conduceri a băncii împotriva angajaților și concediile colective care se pregătesc. Sub protecția anonimatului unul din directorii First Bank descrie situația din cadrul băncii:

Vezi și: Bashar al-Assad a câștigat războiul civil din Siria. Prețul e unul enorm, în contextul unei blocade economice severe. Tabloul sumbru de pe teren (ANALIZA)

UPDATE: Reprezentanţii First Bank au transmis că al 13-lea salariu şi schemele de plata variabilă aferente anului 2018 au fost plătite la timp, iar salariaţii care urmează să părăsească banca vor primi toate măsurile compensatorii, aşa cum au fost negociate şi agreate cu sindicatul Piraeus Bank România, prin Contractul Colectiv de Muncă.

_

Mesajul

”Sunt una din angajatele director in First Bank (fosta Piraeus Bank) si imi aduc cu placere aminte de bunica mea cand povestea din timpul razboiului, despre speranta ca vor veni americanii sa-i salveze.”Vin americanii” era visul de libertate al populatiei romane din acea vreme!

Dar iata ca au venit 70 de ani mai tarziu, au venit cu sulete si trambite cumparand Piraeus Bank, au venit sa ne invete bankingul “In the American way”! Au venit cu reclame despre independenta, despre onoare, despre libertate, despre egalitate, valori care in aceste zile s-au dovedit a fi doar in reclame, singura valoare pentru americanii de la First Bank este valoarea banului si atat.

Mai precis First Bank a trecut ieri , direct la decimarea angajatilor, prin inchiderea a 40 din cele 100 de sucursale. Nu a mai contat nimic, nici ca unii angajati slujesc banca de 13-15 ani, nici ca foarte multi dintre angajati reusesc din venitul mizerabil (de 1800-2000 Ron) abia sa traiasca, nu i-au interesat ca multi nu vor mai avea ce pune pe masa la copii, a contat mai mult faptul ca banca nu a inregistrat profit in 2018 si trebuie actionat… Vor sa scape de salariatii din nivelul de jos cu 1-2 salarii compensatorii, vor sa tacem , sa plecam in liniste , fara sa deranjam, asa cum face mereu poporul roman…

Pai cum sa ai profit draga First Bank , de cand ai preluat Piraeus Bank ai facut zeci de angajari numai la nivel de top management, ai adus alti 3-4 vicepresedinti si ince zeci de directori cu salarii de la 7000 Eur pana la 20.000 Eur (cat castiga un vicepresedinte), iar cei care muncesc si iti fac profiturile in sucursale ii tii pe salarii de mizerie. Ciudat este ca la nivel de midle/top magagement nu a plecat nimeni dupa venirea celor de la J.C Flowers, in schimb s-a umplut banca centrala de directori si vicepresedinti. S-a ajuns ca fiecare angajat din agentii si aiba 5 superiori directori , 2 vicepresedinti si 1 presedinte. Este banca cu cei mai multi directori si vicepresedinti in care am lucrat, si credeti-ma ca am lucrat in 5 banci…

Sunt foarte mahnita de ce se intampla in First Bank, cu atat mai suparata de faptul ca dl presedinte Dominique in afara de vestile ca ne da afara, ne-a mai adus si alte vesti bune: nu ne vor mai plati diferenta de 25% din bonusul ramas restanta din 2018; prima de vacanta (un salariu) din 2019 nu se va mai plati in 2019, se va plati in 2020 doar daca banca are profit; bonusurile de performanta trimestriale se evapora. Dl Presedinte incalca grav contractual colectiv de munca si drepturile angajatilor… Dar de ce sa mai respecti niste norme si oamenii din organizatie, cand tu esti un presedinte american si poti face orice?!

Azi a fost si intalnirea sindicatului cu directoratul, iar din cate am auzim, reprezentantii sindicatului au fost tratati cu dispret si indiferenta, practic ei nu au contat si deciziile sunt deja luate. Pentru ce sa mai existe sindicat intr-o corporatie, cand pentru stapanire , ei nici nu conteaza?!

Stimati colegi din toate bancile, dragi cititori, este foarte grav ce se intampla in corporatia First Bank (Piraeus Bank), cu siguranta va urma o decimare in masa a mii de sucursale bancare si angajati bancari, iar tot acest uragan s-a pornit din cauza este OUG 114 (taxa pe lacomie) care impune bancilor o taxa foarte mare pe active. Trebuie sa multumim din suflet si PSD-ului care au initiat si aprobat o astfel de taxa, in loc sa incaseze foarte multi bani din impozite pe salarii, CASS/CAS, vor trebui sa ne plateasca ei noua somaj. Multumesc draga Dragnea ca dupa 20 de ani de banca, dupa ce am muncit ca o sclava in cinci banci si am crescut pana la postul de director, acum voi fi un somer cu diploma.

Draga PSD , vreau si eu un loc de munca la stat, la un consiliu judetean, sa muncesc 2-3 ore pe zi si sa castig 8000-9000 Ron luna, dar din pacate nu am nicio ruda psd-ista sus pusa. Probabil ca va trebui sa ma gandesc serios sa plec din tara cu toata familia mea, iar in sistemul bancar nu mai am unde sa ma angajez datorita tie PSD destept.

Cel mai rau imi pare ca in aceste momente grele prin care trecem noi angajatii First Bank, nu reusim sa fim uniti, nu avem curajul sa spunem ca suntem asupriti, mintiti , furati. Toti sefii tac malc, isi apara fotoliile , lipsiti de demnitate si de cea mai mica picatura de umanitate si solidaritate. In aceste momente , romanul nu mai este om, romanul devine o fiara care isi apara doar bucatica lui de carne, uita de colegi, de prieteni, de frati, de orice.... Asa suntm noi ca neam din pacate, nu stim sa fim uniti, curajosi, solidari, corecti,in schimb suntem niste obedienti si tinem capul plecat in fata altor popoare, in fata sefilor, in fata corporatiilor, in fata banului….

Fac un apel catre toate sindicatele bancare si nebancare din Romania sa se coalizeze si sa declansam o greva de sustinere a angajatilor First Bank si impotriva decimarii sistemului bancar din Romania. Se anunta restructurari masive si in Raiffeisen Bank, BRD, Banca Trasilvania, Patria Bank.

Daca suntem uniti , putem schimba ceva , iar cei din management sa nu uite ca sunt si ei romani, ca demnitatea si omenia nu insemana salariul cu patru zerouri pe care il incaseaza.

In incheiere, vreau sa-i spun bunicii mele de acolo de sus, ca nu a pierdut nimic pentru ca nu au ajuns americanii sa o salveze, au venit acum sa ne decimeze…, dar o asigur ca voi lupta pana la ultima picatura de sange pentru drepturile mele si ca acest sclavagism bancar la care suntem supusi in fiecare zi, sa nu mai existe.

Stimata First Bank, prin masurile tale pierzi ce este mai important, iti pierzi oamenii care cu adevarat muncesc si iti aduc profituri, vei ajunge o banca doar de directori, de ganditori, creatori, iluministi, de vizionari, sa vedem cu cine o sa mai faceti profituri???

Va rog sa-mi iertati eventualele greseli de exprimare, de punctuatie, sunt agitata si azi am tremurat toata ziua la gandul ca voi fi somera si cand vad cate nedreptati se intampla in First Bank, In the American Way!”, se spune în scrisoarea transmisă redacției.

Pe 28 Iunie 2018, Piraeus Bank România a fost achiziționată de către JCF IV Tiger Holdings S.àr.l., entitate aparținând grupului JC Flowers & Co.Este prima investiție pe care fondul o face pe piața din România și în Europa Centrală și de Est.